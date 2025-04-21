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川普拋關稅炸彈前精準脫手！祖克柏等商業巨擘提前套現數百億元

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日在白宮宣布對貿易夥伴的對等關稅稅率。法新社
美國總統川普2日在白宮宣布對貿易夥伴的對等關稅稅率。法新社

彭博資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」（Washington Service）分析，臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等商業巨擘，在川普祭出關稅炸彈前，已拋售價值數十億美元的大量股票。

祖克柏在第一季拋售110萬股股票，總值約7.33億美元（約台幣241億元）。所有交易都發生在1月與2月。

卡茲在同一時期也拋售380萬股，套現約7.05億美元（約台幣232億元）。

曾被經濟學人描述為「華爾街之王」（king of Wall Street）的戴蒙在同期也拋售價值2.34億美元股票（約台幣77億元）。

報導指出，第一季對市場而言是動盪不安的時期。雖然川普上任初期科技股曾一度飆升，但隨著4月2日「解放日」前夕關稅政策不確定性升高，引發一波拋售潮，導致全球市場蒸發數兆美元市值。

全球首富馬斯克（Elon Musk）今年以來財富已縮水1290億美元，因為川普關稅可能波及從手機到半導體等多項產品，對科技產業股造成沉重打擊。

內部人交易並不是非法的內線交易。也有部分億萬富豪趁勢低接，利用股價回落之際加碼持股、擴大在自家公司的投資。

川普 關稅

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