美媒曝關稅暫緩「宮鬥」內幕

華爾街日報（ＷＳＪ）十九日獨家報導，美國總統川普二日宣布「解放日」對等關稅，掀起全球金融市場震盪，眼見經濟面臨崩潰，美國財長貝森特與商務部長盧特尼克九日趁著關稅鷹派大將總統貿易顧問納瓦羅不在的空檔，前往白宮面見川普，痛陳嚴峻形勢，成功說服川普暫緩九十天施行對等關稅，為白宮的宮鬥劇增添新戲碼。

納瓦羅在貿易政策辯論中從不退讓，強硬敦促川普維持加徵關稅，而且他不時盤桓在橢圓辦公室周遭，給川普出謀畫策。

知情人士表示，九日當天早晨，貝森特與盧特尼克趁納瓦羅與白宮經濟顧問哈塞特見面的空檔，匆匆趕往橢圓辦公室見川普，提議暫緩實施對等關稅；按行程川普本不該會見兩人。

貝森特與盧特尼克強力說服川普立即宣布關稅暫緩以平息市場，而且一直等到川普打好社群媒體貼文並發出才放心。貝森特與白宮發言人李維特迫不及待衝往守在白宮外的媒體記者群，宣布川普暫緩關稅決定。關稅政策急轉彎，讓納瓦羅大吃一驚。

川普關稅措施引發股市重挫，接下來美國公債遭拋售；公債原本在股市動盪時被視為避險資產。

川普貼文一出，股市立即飆升，同時也穩定了債市。當天稍後川普表示，他這項決定是因為金融市場變得有點失常，他也留意到債市傳來的警訊。而在幾小時前，他才在社群另貼文，要大家「冷靜」，暗示他可能不為所動。

對上述消息，貝森特發言人說，川普團隊致力落實「美國優先」施政；凡是想分裂總統經貿團隊的人，就是想傷害政府拉抬美國勞工目標。

納瓦羅則發簡訊回應報導指出，有很多匿名消息來源「惡搞」，有意分化與傷害川普經貿團隊。

貝森特與盧特尼克聯手力勸川普，凸顯川普政府內情勢改變迅速。貝森特與盧特尼克先前為爭奪財長一職，曾鬥得不可開交，盡管川普親信馬斯克反對，最後仍由貝森特勝出，盧特尼克則任商務部長，取得操辦貿易的重大實權。