川普經濟施政支持度 掉到最低點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

在美國各地民眾19日再度上街反對總統川普政策之際，最新調查顯示，川普經濟施政支持度已掉到他總統生涯最低點。另據紐時報導，出於擔心金融市場陷入恐慌，川普對開除聯準會（Fed）主席鮑爾抱持審慎態度。

美國紐約與華府等地數千名抗爭群眾19日再度上街抗議川普縮減聯邦公務員、經濟、踐踏民權與法治、驅逐移民等政策，CNBC同日公布全美經濟調查顯示，川普施政的支持度為44%，不支持度為51%。這項調查在9-13日之間，訪調1,000名美國人。

43%支持川普的經濟施政，55%不支持，為CNBC開始這項調查以來，首位經濟施政觀感為淨負值的美國總統，選民尤其不滿川普因應通膨的政策，60%不支持，遠高於支持者的37%。

調查也顯示民眾對經濟前景的感受迅速惡化，49%認為未來一年經濟將惡化，為2023年來最悲觀，57%認為美國經濟即將、或正在陷入衰退，民眾對股市看法也比過去兩年更負面，53%認為現在不是投資好時機。

49%的受訪者反對川普的全面性徵收關稅政策，僅35%支持，多數民眾認為全面關稅不利美國勞工、通膨及整體經濟。

川普 關稅

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