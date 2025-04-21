聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐美大使批美：自己生病讓別人吃藥

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸駐美大使謝鋒以中醫藥比喻貿易戰現況表示，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。全球產供鏈梗阻，將致各國商品短缺、物價飆升，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。圖／取自中國大陸駐美使館網站
中國大陸駐美大使謝鋒以中醫藥比喻貿易戰現況表示，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。全球產供鏈梗阻，將致各國商品短缺、物價飆升，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。圖／取自中國大陸駐美使館網站

美中關稅戰升級，中國大陸駐美大使謝鋒十九日以中醫藥比喻兩國關係與貿易戰。他表示，中醫標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供有益借鏡，強調「治病必求於本」，不能頭痛醫頭腳痛醫腳，更不能自己生病讓別人吃藥。

謝鋒十九日出席中醫藥文化開放日並致詞表示，世界經濟成長進入瓶頸期，癥結在於成長動能不足，不能只顧眼下爭搶存量，而應著眼長遠做大「蛋糕」。

全球化、互聯互通、優勢互補是世界過去幾十年繁榮的基礎，也是各國持續共同發展的必由之路。

謝鋒稱，高築關稅壁壘，勢必引發國際經貿氣滯血瘀，顛覆世界經濟健康發展，一九三○年美國「史慕特－霍利關稅法案」加劇大蕭條殷鑑不遠。「大河沒水小河乾」，全球產供鏈受阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，傷害各方福祉，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。

針對中美關係，謝鋒表示，地球容得下中美兩國，應和平共存而不是迎頭相撞，兩敗俱傷。

中國堅決反對任何形式的貿易戰，如果別的國家把貿易戰強加於中國，「我們將勇敢面對、堅決反制」。

陸喊話印：捍衛多邊主義

此外，大陸駐印度大使徐飛洪接受印度時報專訪稱，美國不是全世界，美國對外貿易量僅占全球貿易總額百分之十三，其餘百分之八十七的全球貿易由剩下的一百九十多個國家構成。這些國家有巨大合作空間，仍能實現經濟穩定成長。

中印有責任共同反對任何形式的單邊主義、保護主義，共同捍衛多邊主義，為動盪不定的世界注入穩定性。

川普 關稅

延伸閱讀

川普內建「關稅腦」！分析：靠心理戰打貿易戰 有邏輯但決策藏大風險

美媒：川普習近平對話卡關關鍵內幕曝光 貿易戰降溫「希望渺茫」

【重磅快評】牛排吃多了怎會回頭啃槓子頭？

貿易戰延燒！彭博：北京下令國內航空停止波音客機後續交付

相關新聞

川普堅持直接和習近平談判 美中卡關

政治新聞網Politico報導，美國總統川普放話三到四周內與北京達成關稅協議，但他堅持與中國大陸國家主席習近平直接一對一...

投資人急尋避風港！川普關稅亂局下 這些資產受青睞

在川普關稅政策引發的動盪下，投資人急尋避風港，受青睞的資產包括德國公債、歐元、亞洲消費類股，以及黃金與白銀。

輝達H20遭突襲市值暴跌1880億 企業此刻最要緊：接通川普決策圈電話線

川普關稅一天一變！美國時間4月11日，美國海關與邊境保護局（CBP）突然釋出利多——智慧型手機、電腦與半導體等設備與零組件將不...

美媒曝關稅暫緩「宮鬥」內幕

華爾街日報（ＷＳＪ）十九日獨家報導，美國總統川普二日宣布「解放日」對等關稅，掀起全球金融市場震盪，眼見經濟面臨崩潰，美國...

陸駐美大使批美：自己生病讓別人吃藥

美中關稅戰升級，中國大陸駐美大使謝鋒十九日以中醫藥比喻兩國關係與貿易戰。他表示，中醫標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出...

原要交付給大陸廈航！波音飛機成關稅戰受害者 路透：已塗裝客機返美

美中關稅戰之際，路透報導指，一架原本預定將交付給中國大陸航空公司的波音客機已於星期日（20日）降落在波音位於美國西雅圖的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。