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陸駐美大使批美：自己生病讓別人吃藥
美中關稅戰升級，中國大陸駐美大使謝鋒十九日以中醫藥比喻兩國關係與貿易戰。他表示，中醫標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供有益借鏡，強調「治病必求於本」，不能頭痛醫頭腳痛醫腳，更不能自己生病讓別人吃藥。
謝鋒十九日出席中醫藥文化開放日並致詞表示，世界經濟成長進入瓶頸期，癥結在於成長動能不足，不能只顧眼下爭搶存量，而應著眼長遠做大「蛋糕」。
全球化、互聯互通、優勢互補是世界過去幾十年繁榮的基礎，也是各國持續共同發展的必由之路。
謝鋒稱，高築關稅壁壘，勢必引發國際經貿氣滯血瘀，顛覆世界經濟健康發展，一九三○年美國「史慕特－霍利關稅法案」加劇大蕭條殷鑑不遠。「大河沒水小河乾」，全球產供鏈受阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，傷害各方福祉，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。
針對中美關係，謝鋒表示，地球容得下中美兩國，應和平共存而不是迎頭相撞，兩敗俱傷。
中國堅決反對任何形式的貿易戰，如果別的國家把貿易戰強加於中國，「我們將勇敢面對、堅決反制」。
陸喊話印：捍衛多邊主義
此外，大陸駐印度大使徐飛洪接受印度時報專訪稱，美國不是全世界，美國對外貿易量僅占全球貿易總額百分之十三，其餘百分之八十七的全球貿易由剩下的一百九十多個國家構成。這些國家有巨大合作空間，仍能實現經濟穩定成長。
中印有責任共同反對任何形式的單邊主義、保護主義，共同捍衛多邊主義，為動盪不定的世界注入穩定性。
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