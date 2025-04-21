川普上任90天 貿易戰難解

美國總統川普二度上任20日屆滿90天，他雖放話將與中國大陸達成關稅協議，迄今協商卻進展甚微，知情人士透露，原因在於他堅持和中國大陸習近平直接一對一談判，使貿易戰短期降溫的希望日益渺茫。

彭博經濟學家推測，華府接下來可能從貨物貿易戰轉向金融貿易戰，提高中國大陸的國際資金成本。

過去90天來，川普推動一連串關稅舉措，包括對進口汽車與鋼鋁加徵25%關稅，對加拿大與墨西哥不符合美墨加協定（USMCA）的產品課徵25%關稅，對進口產品全面課徵10%關稅，中國大陸輸美產品的關稅稅率更達145%，且藥品、半導體、銅及木材等關稅都還沒公布。

本周將陸續出爐的4月採購經理人指數（PMI）、國際貨幣基金（IMF）經濟成長率預測等數據，將顯露川普關稅對全球經濟的第一波震波衝擊。

川普日前放話要在三到四周內與北京達成關稅協議，北京雖不排除談判，面對川普的強硬姿態卻毫不退讓。美國政治新聞網站Politico報導，川普堅持要和習近平直接一對一談判，不願授權白宮代表主導與中方的對話，而且美國參議院還沒通過川普提名駐中國大使人選，白宮也未接觸中國使館開始磋商，目前雙方缺乏任何實質外交互動，導致無法落實有效溝通。

知情人士透露，與北京高層官員有良好關係的Barrick黃金公司執行董事長索頓，曾自請與北京接觸，但白宮毫無興趣，川普甚至限制國會議員想與北京討論美中貿易戰的管道，多位對陸鷹派議員曾請求與川普會面，都未獲回應。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）分析，「美中非正式管道行不通，是因為川普不想」，「川普希望直接和習近平對談，就像和俄羅斯總統普丁那樣」。

但北京對川普堅持與習近平直接對話保持疑慮，憂心習近平可能落居下風若是被川普公開調侃，尤其是在烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的事件之後，因此傾向由具代表性的特使出面談判。彭博16日報導，中方已任命李成鋼為國際貿易談判代表，似乎在等待美方回應。

而且，北京也要有信心美方代表能代表美國政府，近來幾位美國企業主管希望與北京互動時，都面臨這類質疑。