輝達H20遭突襲市值暴跌1880億 企業此刻最要緊：接通川普決策圈電話線

摘要 1.川普政府預告將啟動新的「國家安全關稅」調查，未來半導體、智慧型手機與電腦等產品，將適用於獨立的關稅規則。 2.專家警告川普的貿易政策可能重塑國際秩序，建議企業強化政策情境模擬並與決策圈建立聯繫渠道。

川普關稅一天一變！美國時間4月11日，美國海關與邊境保護局（CBP）突然釋出利多——智慧型手機、電腦與半導體等設備與零組件將不受新實施的對等關稅影響，科技股應聲大漲。

Wedbush全球科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）形容這是「科技投資者的夢幻情景」，並警告若徵收對等關稅，將是大型科技企業的末日。

然而，只喘息不到5天。

晶片龍頭輝達美國時間4月15日向監管機構提交文件，指美國政府通知輝達，其H20晶片出口中國要先取得許可。由於中國市場為輝達年營收貢獻佔比超過13%，此舉形同禁銷中國，輝達市值一夕蒸發1880億美元，就連AMD、英特爾、博通和美光，以及台積電，股價都下跌。

半導體就算沒有對等關稅，也有「國安關稅」？

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與川普本人都強調，針對電子產品和半導體暫時豁免對等關稅「並非永久」，上述產品仍須課徵今年稍早徵收20%芬太尼關稅，並預告將啟動更深入的「國家安全關稅」調查。

最新消息是，4月16日美國商務部已正式發布公告，針對進口的半導體與半導體製造設備及其衍生產品啟動國家安全調查，並將徵詢公眾意見，以評估相關貿易是否對國安構成威脅。意見徵集期為期21天，持續至5月7日，之後商務部將依據調查結果作出裁定。川普政府可能據此考慮調整半導體相關產品的關稅稅率。

「對於其他國家對我們採取的不公平貿易和非貨幣關稅壁壘，沒有人能夠『卸責』，尤其是中國，至今為止，中國對我們最糟糕！」川普表示，未來半導體與電子產品等會適用於新的獨立關稅規則，目前正在盤點中。

根據盧特尼克的說法，在川普政府的藍圖中，半導體產業屬於國安核心產業，要通過實施「產業性關稅」的手段，促使其製造落腳美國，其他包含製藥業、汽車、電子產品也都被點名。這項與台灣息息相關的半導體關稅，最快可能在一、兩個月內推出，稅率可能高於對其他國家統一徵收的10%關稅。

企業要開始大力經營「人脈政治」

與川普團隊建立對話管道

川普口中的「彈性」，在投資人眼中更像是政策的「隨意」，這種反覆，已對金融市場造成巨大衝擊。有關對等關稅一系列的加碼、暫緩實施、豁免清單…一連串的翻轉，已華爾街反應劇烈，股市大幅波動，並引發了價值29兆美元的美國國債拋售潮。

這種貿易政策不確定性不僅影響市場，更可能重塑國際社會秩序。避險基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，當前的發展，象徵我們正從多邊主義轉向高度衝突的單邊世界秩序。他指出，有5種力量能推動歷史發展，分別是經濟、內部政治衝突、國際秩序、科技以及洪水和流行病等自然災害，川普徵收關稅的目的是可以理解的，但其實施方式「非常具有破壞性」，可能引發全球衝突。

《經濟學人》最新一期以「混亂時代（The Age Of Chaos）」」為題，稱川普用異想天開、武斷的政策制定取代了美國花費半個多世紀建立起來的穩定貿易秩序，他的政策決定發佈在社交媒體上，甚至連他的顧問都不知道接下來會發生什麼。這種不連貫與突襲式的貿易政策，將造成持久性的損害，而重建失去的一切，需要很長時間。

面對川普2.0可能帶來的劇烈變動，智庫與國際專家提出幾項關鍵應對建議。

首先，企業與各國政府必須強化政策情境模擬（scenario planning），針對不同關稅幅度與政策翻轉可能性，預先設計供應鏈與資本配置的彈性機制。

其次，重視「人脈政治」的重要性：川普2.0的決策圈更為封閉與忠誠，與其團隊內關鍵成員建立對話渠道，有助掌握政策走向。

資料來源：Bloomberg、NBC、FT、經濟學人

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