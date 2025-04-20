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原要交付給大陸廈航！波音飛機成關稅戰受害者 路透：已塗裝客機返美

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述目擊者指出，一架原本預定將交付給中國大陸航空公司的波音客機已於星期日（20日）降落在波音位於美國西雅圖的生產中心，成為前美國總統川普（Donald Trump）美中貿易攻勢中，報復性關稅的受害者。(路透)
路透引述目擊者指出，一架原本預定將交付給中國大陸航空公司的波音客機已於星期日（20日）降落在波音位於美國西雅圖的生產中心，成為前美國總統川普（Donald Trump）美中貿易攻勢中，報復性關稅的受害者。(路透)

美中關稅戰之際，路透報導指，一架原本預定將交付給中國大陸航空公司的波音客機已於星期日（20日）降落在波音位於美國西雅圖的生產中心，成為前美國總統川普（Donald Trump）美中貿易攻勢中，報復性關稅的受害者。

報導稱，這架飛機為波音737 MAX，是原本被廈門航空所訂製，同時也是在中國大陸波音舟山完工中心等待最後修繕和交付給​​中國大陸航空公司的數架737 MAX飛機之一。現場目擊者透露，該返回美國的飛機已漆上廈門航空的塗裝。據悉，這架737 MAX在返美的8,000公里途中，經過關島與夏威夷加油。

報導認為，波音是川朗普對中國大陸大幅徵收關稅下，北京政府「以牙還牙」的受害者。航空諮詢公司IBA表示，由於新737 MAX的市場價值約為5,500萬美元，關稅措施將可能嚴重影響到中國大陸航空公司接收波音飛機事宜。截至目前，尚不清楚是哪一方做出讓飛機返回美國的決定。波音公司和廈門航空兩者皆尚未對上述相關消息作出回覆。

此前，路透曾提到，在川普4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務。當時稱，至少有四架新的波音737 MAX停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國大陸的客戶。

據飛機追蹤平台「Flightradar24」數據，3架飛機此前於3月從西雅圖波音公司運抵中國大陸，另1架則於本（4）月抵達。18日早，其中1架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。

消息人士對此稱，這架飛機原本是安排交付到廈門。今年2月發布在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為南方航空旗下的廈門航空。

彭博15日援引消息人士指，北京政府要求航空公司暫停接收美國波音的客機，並停止從美國公司購買飛機零部件和設備，作為對川普關稅戰的報復。

川普 廈門 波音 美國 關稅

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