美國阻晶片輸陸恐釀反效果？分析師：進而助力陸搶占全球半導體市場

川普政府試圖阻止具戰略意義的電腦晶片出口中國，但專家表示，這項舉措可能帶來反效果，反而推動中企創新，進而幫助它們搶占全球半導體市場。

法新社報導，高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）表示：「實際情況是，美國政府正在把重大的勝利拱手讓給中國，因為中國正試著自行發展晶片業務。」

他告訴法新社：「一旦他們有了競爭力，就會開始在世界各地銷售，人們就會購買他們的晶片。」

他還說，當這種情況發生，美國晶片製造商將難以奪回失去的市場占有率。

矽谷半導體明星企業輝達（Nvidia）及其美國競爭對手超微（AMD）本週通報監管機構說，美國針對出口至中國的晶片發布新的許可要求，將為這兩家公司帶來巨大的財務打擊。

根據提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，輝達預計新規將使其損失55億美元，超微則預計損失可能高達8億美元。

獨立分析師恩德勒（Rob Enderle）預測，可能以華為為首的中國晶片製造商，將加緊搶占市場領先地位。

恩德勒在談到美國收緊出口規定時表示：「這對中國來說將是天上掉下來的禮物，因為中國正在大力發展自己的微處理器業務。」

「這將是美國快速交出微處理器和GPU領導地位的一種方式。」

高德表示，中國政府擁有豐沛的資源和動力來發展晶片產業。他說，儘管美國總統川普可能認為可以透過「欺負人」來實現自己的目標，但「全球經濟並非如此」。

恰恰相反的是，高德說，川普的關稅反倒會讓盟友漸行漸遠，讓他們更有動機轉向中國購買晶片。

恩德勒表示：「總體而言，這將為美國企業的競爭力帶來真正的問題。」