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關稅加重衝擊 商用飛機價格恐進一步攀升

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

商用飛機價格近年已因疫情衝擊供應鏈漲過一波，隨著航空巨擘波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）遭到貿易關稅重擊，可能還會進一步攀升。

法新社報導，不願具名的航空專家說：「與2018年相比，商用飛機價格上漲約30%。」

美國波音和歐洲空巴這兩大航空巨頭除了要對付鈦等原物料、零件和能源成本的上漲，還深受整體勞動力的成本壓力。

去年底，波音為解決罷工問題而與它位在華盛頓州西雅圖（Seattle）的機械師工會達成新合約，承諾在未來4年內提高工資38%。

而幾個月前，波音和空巴的主要供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）也達成類似的加薪協議。

航空業者「航空動力諮詢」（Aero Dynamic Advisory） 總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）表示，價格「上漲幅度特別高」的品項包括鑄件、鍛件和「所有鈦製品」。

艾波拉費估計，2021年以來，材料和設備的價格已經上漲40%，這還不包括美國總統川普對飛機使用的鋼鐵和鋁徵收25%關稅。

艾波拉費說：「有點諷刺的是，原物料本來不是什麼問題，但川普決心讓它們成為問題。」

Aircraft Value News總編輯佩爾西諾斯（John Persinos）同意地說，航空界通貨膨脹一直在加速，「關稅的實施只會讓情況變得更糟。這些關稅是災難」。

川普 關稅

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