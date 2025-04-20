加總理因應關稅戰 喊話增國防預算

川普關稅戰已成加拿大選舉最熱門話題！加拿大執政黨總理卡尼19日喊話選民，未來將減稅、增加國防預算，以面對未來與川普的關稅戰。加拿大將於28日舉行選舉，由於川普聲稱要將加拿大納入美國第51州，反讓自由黨一掃前總理杜魯道時期的民調低迷，目前以5%領先反對黨保守黨。

強調能對抗川普

根據《半島電視台》報導，卡尼在演講中表示他是最適合對抗美國總統川普威壓的人。他強調，川普想重擊加拿大、擁有加拿大，他不會讓這件事情成真，但加拿大的政策需要有更多改變，也要規劃新的貿易協定以解決對美爭端。卡尼希望擴大基礎建設、國防投資，同時減徵所得稅，還有削減不必要開支。

卡尼希望在2030年讓加拿大的國防預算擴大到GDP的2%，購買更多潛水艇、無人機、破冰船，並加強與歐盟的跨大西洋安全合作。另外，他還要減少不必要的公共支出，但仍確保健保與退休金的部分不會被刪減。加拿大保守黨黨魁博勵治也有類似的主張，但保守黨過去與川普關係較近，目前支持度較落後。

自由黨支持度逆轉

加拿大選舉預測網站《338Canada》提到，目前自由黨的全國支持度約43%、保守黨則是38%，在國會席次從338提升到343席下，自由黨有機會單獨過半獲得188席、保守黨則是123席。但之前由於自由黨前總理杜魯道在川普上台後，對美態度軟弱、加上長年執政負擔，保守黨在2月還曾領先20幾%。

川普上台後，對加拿大課徵高額關稅，且揚言將加拿大納為美國第51州的說法，且杜魯道已於3月辭職，新接任的卡尼對美態度強硬，加上他過去多次擔任央行行長的背景，反讓自由黨起死回生。

【更多精采內容，詳見 】