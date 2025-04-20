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南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日於白宮發表演說。歐新社
美國總統川普18日於白宮發表演說。歐新社

南韓NEWS1報導，美國主動聯繫南韓安排關稅談判，兩國預計在一周內於華府舉行「2+2會談」，南韓代表是經濟副總理暨企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根，美方代表是財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，目前正在敲定具體日程。這將會是兩國經濟貿易高層首次齊聚一堂，正式就關稅與產業合作等主要議題展開協商。

南韓企劃財政部相關人士表示：「目前正就具體日程與議題進行最後協調。」

安德根先前在一場電視訪談中談到韓方的協商立場時表示：「我們不會急於達成協議，而是希望雙方能以互惠方式妥善處理需要釐清的關鍵事項，持續推進協議進程。」

安德根還補充：「有些聲音認為，應該一次將所有談判籌碼亮出來，但現在全數提出也不代表問題能立刻解決，我們將致力於從中長期角度鞏固兩國的產業合作架構。」

崔相穆預計22日至27日將停留華盛頓，期間也將出席G20財長會議與IMF春季年會等多邊會議。

南韓 川普 關稅

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