川普要直接與習近平談 美中達成協議愈來愈不可能

美國政治新聞網Politico報導，美國總統川普堅持與中國國家主席習近平一對一會談，而拒絕非官方的外交途徑，導致美中兩國愈來愈不可能就關稅戰達成協議。

Politico在19日報導，雖然川普日前表示，希望與中國在未來3至4週就關稅戰達成協議，但這種可能性愈來愈小。

報導表示，川普堅持要與習近平一對一會談，這扼殺了其他外交努力以停止美中升級的貿易戰。

據2名前美國國務院高級官員及1名產業官員表示，川普不會授權代表與中方官員談判，目前美國國務院未確定美國駐中國大使人選，而川普未委任任何人帶領與中方談判，白宮也沒有與中國駐美大使館開始討論。

報導表示，由於缺乏實質的接觸，兩國之間有意義的溝通陷入僵局，並威脅到短期內達成解決方案的可能性。

報導引述前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，川普想與習近平直接會談，就像他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣。何瑞恩說，不認為川普想交由其他人傳達自己的意思。

報導表示，川普多次表示有興趣與習近平會面或會談，但習近平似乎拒絕這提議。習近平日前集中訪問東南亞三個國家，加強與這些國家的關係以對抗美國關稅。

報導表示，兩國領袖會談並非達成協議的唯一途徑。獲美中雙方信任的白宮非正式特使，可以在這方面建立基礎。非官方身分有一定程度的靈活性，可能有助加快高層官員之間的貿易談判。

報導表示，中國對於讓步答應川普的要求可能有戒心，因為這樣可能會令習近平失去優勢，特別是如果川普把會面變成公開且出人意料的場面。

何瑞恩表示，中國永遠不會容許領導人處於被羞辱或感到驚訝的位置，而在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）事件後，中國官員高度警惕習近平可能會被羞辱的風險。

外媒日前報導表示，中國政府希望美國政府委任指定人士來開啟談判。近日中國任命李成鋼為新的商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，似是向美國發出訊號，等待川普委派特使。

近月有幾名美國商界領袖與中方官員接觸，但中方對他們持懷疑態度。報導引述前美國國務院亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）表示，缺乏可信賴的官方管道是川普未能與習近平通電話的主要原因。