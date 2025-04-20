美媒：川普習近平對話卡關關鍵內幕曝光 貿易戰降溫「希望渺茫」

政治新聞網Politico報導，美國總統川普放話三到四周內與北京達成關稅協議，但是他堅持與中國國家主席習近平直接一對一談判，不僅阻礙其他外交手段，也引發北京疑慮，讓美中貿易戰在短期內降溫的希望越來越渺茫。

根據兩名前國務院資深官員及一名業界人士透露，川普不願授權白宮代表與中方官員在北京展開緩和美中局勢的談判。另外，美國參議院尚未通過川普提名駐中國大使人選，川普則並未欽點任何人主導與北京的談話，白宮也並未接觸中國使館開始磋商。

目前，美中缺乏任何實質外交接觸，導致兩國無法落實有效溝通。

前白宮國安會中國台灣及蒙古事務主任、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）分析，「美中之間的非正式渠道之所以行不通，是因為川普根本不希望這些渠道發揮作用」，他指出，「川普希望直接和習近平對談，就像和俄羅斯總統普亭那樣。我不認為川普有興趣通過他人來傳達自己的想法。」

然而，報導指出，北京對川普堅持與習近平直接對話保持疑慮，憂心習近平在公開會談中失利或遭羞辱，因此傾向由具代表性的特使出面談判。彭博16日報導，中方不久前任命李成鋼擔任國際貿易談判代表，似乎在等待美方回應。

事實上，國家領袖互相對話並非達成協議的唯一途徑，受到雙方信任的非正式特使更有靈活度，也能為談判鋪路、促成領袖會談，而且美中之間並不缺乏這樣的角色，比如商界人士或前官員。

知情人士透露，前高盛總裁、現任巴里克黃金公司執行董事長桑頓（John Thornton）已自請向北京接觸，並與包括中國外長王毅在內的高層有良好關係，但白宮對此毫無興趣。桑頓本人拒絕評論。

紐約非政府組織美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）也表示，只要白宮開口，他隨時願意協助。

而上月曾赴北京與中國國務院總理李強會面的參議員戴恩斯（Steve Daines），是否奉川普之命仍不明，該次會議焦點為芬太尼，而非貿易議題。

Politico引述兩名國會助理透露，川普甚至限制國會議員就美中貿易戰與北京溝通，多位對中鷹派議員提出與川普會面請求，均未獲川普回應。

另一方面，儘管多位美國商界人士近月來試圖與中方接觸，北京方面對於任何美國對接窗口是否能代表政府抱持懷疑。美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）描述，「中國官員明顯希望有正規官方管道，而非各種聲稱能代表川普的非正式人士。」

不過，雙方祭出報復性關稅所造成的經濟衝擊，或許會成為重新啟動對話的契機。

美國前貿易談判代表柯特勒（Wendy Cutler）打趣說：「這讓我想到約會，兩人破局後變成『到底誰該先打電話？』但這是個過程，我們需要時間。」