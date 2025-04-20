聽新聞
0:00 / 0:00

面對美國關稅戰 日談判擬提高黃豆稻米進口

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

讀賣新聞19日報導，日本政府正考慮以提高黃豆和稻米這兩項農產品進口做為讓步，來和美國談判總統川普宣布的大規模關稅。另據NHK引述匿名政府官員報導，日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特正在進行最終磋商，以在4月24日於華府進行會談。

讀賣引述消息來源報導，在16日進行的美日第一輪雙邊會談中，美方談判官員指出日本在汽車和稻米等領域設置了市場障礙，並要求日方多進口肉類、水產品和馬鈴薯等產品。路透未能立即採訪到日本內閣府進行回應。

在這場會談中，川普出乎意料地將日本首席談判官員、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，邀請到他的白宮橢圓形辦公室，並在會後宣稱這場會談「達成重大進展」，儘管幾乎並未揭露任何要點。

讀賣報導表示，赤澤已向美方團隊要求，按照重要性傳達他們的優先順序。

川普已嚴厲痛斥他口中所稱日本實施的700%稻米關稅，儘管日本表示這項數據是基於過時的國際稻米價格。

川普 關稅

延伸閱讀

川普逼輝達放棄大陸 華為AI技術將大躍進？黃仁勳曾吐悲觀可能性

公開喊話開除Fed主席！觀察家揭川普心中盤算 鮑爾恐成代罪羔羊

川普緊張了？疑憂關稅戰釀供應鏈危機 擬邀這些人成立工作小組

台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

相關新聞

川普對大陸商品加徵高額關稅 美擬設工作小組改善供應鏈

哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，多名消息人士透露，由於川普政府對中國大陸商品加徵高額關稅，將導致供應鏈限制的問...

面對美國關稅戰 巴西喊擴大金磚國貿易

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）18日在巴西首都巴西利亞表示，在美國對進口產品提高關稅的背景下，有必要擴...

面對美國關稅戰 日談判擬提高黃豆稻米進口

讀賣新聞19日報導，日本政府正考慮以提高黃豆和稻米這兩項農產品進口做為讓步，來和美國談判總統川普宣布的大規模關稅。另據N...

印度官員下週赴華府會談 盼敲定貿易談判細節

印度媒體報導，印度與美國磋商雙邊貿易協定，洽談包括貨物、服務等19個項目，而在展開正式談判前，印度官員下週將先組團赴華府...

「中共早有預判！」陸官媒談美關稅大棒 怒批製造巨大混亂

美國總統川普祭出「對等關稅」措施後，對陸關稅一路喊到最高245%，並有劍指船隻等領域的政策。不過，大陸官媒新華社19日發...

「關稅戰2.0更瘋狂」美徵大陸船舶港口費 學者：聯合南韓打壓陸

美國宣布對中國船舶港口費徵收方案，北京學者分析，美國此舉除了是要打壓中國，也是為了聯合造船業發達的韓國，振興美國造船業；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。