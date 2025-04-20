面對美國關稅戰 巴西喊擴大金磚國貿易

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）18日在巴西首都巴西利亞表示，在美國對進口產品提高關稅的背景下，有必要擴大金磚國家（BRICS），包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非等成員國之間的貿易。

巴西今年擔任金磚國家輪值主席國，將環境、金融、工作等主題列入金磚國家討論會議。

法瓦羅在農業專題會議後表示，鑒於美國市場面臨新的徵稅情勢，有必要擴大金磚國家間的農產品貿易，強化這個地緣政治集團，尋求新的商機。

巴西新聞網站g1報導，自從川普加徵關稅消息宣布以來，國際關係專家和外交人士咸認，巴西需要在兩方面採取行動，包括與美國貿易機構協商替代方案，以及實現全球貿易夥伴多元化。巴西外交部在官方聲明中表示，白宮提高關稅的措施和對進口鋼鋁加徵關稅，將對巴西出口產生重大影響。

在此情況下，巴西貿易投資促進局（Apex）準備了一份文件，列出巴西在金磚國家的商機和出口產品行業。Apex總共確定1,600種產品可以出口或增加出口到金磚國家，包括動物性蛋白質、加工食品和觀賞石。