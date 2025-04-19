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關稅戰升溫…美國華埠商家沮喪曝現況 1包米果一周內狂漲65元

中央社／ 紐約/舊金山19日綜合外電報導
美國各地華埠正感受到關稅戰升級的影響，從中國進口的生活用品，包括中藥、麵條和玉石珠寶的價格都已開始上漲。示意圖。圖／路透社
美國各地華埠正感受到關稅戰升級的影響，從中國進口的生活用品，包括中藥、麵條和玉石珠寶的價格都已開始上漲。示意圖。圖／路透社

美國各地華埠正感受到關稅戰升級的影響，從中國進口的生活用品，包括中藥、麵條和玉石珠寶的價格都已開始上漲。

路透社報導，位於紐約市華埠茂比利街（Mulberry Street）的新榮食品雜貨公司（Sun Vin Grocery）是一家小店，主要銷售從中國進口的產品。在美國總統川普（Donald Trump）對中國加徵的關稅生效後，店內1包米果售價已由上週的4.99美元（約新台幣162元）上漲至本週的6.99美元（約新台幣227元）。

川普與中國捲入以牙還牙的貿易戰，導致美國對中國加徵高達145%關稅，打擊大多是家族經營的華埠小商家。而許多美國華人仰賴華埠商家來買到華人文化所需產品，幾乎很難找到替代來源。

新榮食品雜貨公司的白姓經理說：「這將會有很大的影響。未來我們的客人可能變少，他們將少買食物。」

深受嘻哈藝人喜愛的紐約市珠寶店Popular Jewelry老闆說，美中關稅你來我往，令華埠商家無所適從，「朝令夕改、關稅不斷提高，導致我們幾乎不可能讓價格持穩或提供顧客一貫的報價」。

支持華埠商家的紐約市非營利組織「歡迎來到華埠」（Welcome to Chinatown）指出，當地大多商家的庫存僅夠支撐1、2個月。

在紐約市華埠工作30年的藥劑師德拉拉塔（Danie lDellaratta）表示：「我們估計未來90天內大多數的學名藥價格會大漲。」

而在美國西岸，舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）也說，當地商家正面臨不確定性，業主期盼美中談判能有成果。

他表示：「很多人不知道接下來會怎樣。他們現在都非常擔心和沮喪。」

川普 紐約 美國 關稅

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