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川普曾稱「重大進展」美日關稅談判 傳日本考慮讓步兩農產品

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正結束赴美談判後返國接受媒體訪問。路透
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正結束赴美談判後返國接受媒體訪問。路透

日本讀賣新聞19日報導，日本政府正考慮以提高黃豆和稻米這兩項農產品進口做為讓步，來和美國談判總統川普宣布的大規模關稅

據路透引述讀賣未指出消息來源報導，在16日進行的美日第一輪雙邊會談中，美方談判官員指出日本在汽車和稻米等領域設置了市場障礙，並要求日方多進口肉類、水產品和馬鈴薯等產品。路透未能立即採訪到日本內閣府進行回應。

在這場會談中，川普出乎意料地將日本首席談判官員、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，邀請到他的白宮橢圓形辦公室，並在會後宣稱這場會談「達成重大進展」，儘管幾乎並未揭露任何要點。

讀賣報導表示，赤澤已向美方團隊要求，按照重要性傳達他們的優先順序。

川普已嚴厲痛斥他口中所稱日本實施的700%稻米關稅，儘管日本表示這項數據是基於過時的國際稻米價格。

川普的共和黨政府是否會把與日本的談判重點放在稻米，還需要再觀察，因為出口到日本的稻米來自加州，而該州選民較偏向民主黨。

而且即便是在川普關稅之前，日本過去一年已在擴大日常用米進口，因為供應短缺正導致日本國內米價飆漲。

日本國營電視台NHK引述匿名政府官員報導，日本財務大臣加藤勝信和美國商務部長貝森特正在進行最終磋商，以在4月24日於華府進行會談。

川普 日本 關稅

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