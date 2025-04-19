川普緊張了？疑憂關稅戰釀供應鏈危機 擬邀這些人成立工作小組

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，多名消息人士透露，由於川普政府對中國大陸商品加徵過高的關稅，將導致供應鏈危機，川普政府內部已開始討論組建一個工作組，以便在未能與中國大陸政府談判取得突破的情況下緊急處理這些問題。

消息人士稱，目前有關成立該小組的具體情況還未敲定任何細節，但工作組可能包括美國副總統萬斯（JD Vance）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）、白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

針對美方對中國大陸加徵高額關稅，大陸外交部已多次回應。澎湃新聞報導，大陸外交部發言人17日強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。

該發言人表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。