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越南願討論成為金磚夥伴國 美國務院官員出訪穩關係

中央社／ 河內19日專電

越南遭美國重課46%對等關稅後在近日表示，願討論成為中國所主導的金磚國家夥伴國。美國國務院東亞高階官員歐尼爾昨天在河內訪問，重申美國重視越南在區域的角色和地位。

美國國務院東亞暨太平洋事務局高階官員歐尼爾（Sean O'Neill）16至25日出訪越南、柬埔寨、日本等，並於18日和越南外交部副部長杜雄越（Do HungViet）會面。值得注意的是，中共總書記習近平才剛在14至15日訪問越南。

越南日前遭美國重課46%對等關稅，美方後來踩剎車，雙方並同意就關稅問題展開協調。與此同時，越南正尋求擴大其他市場避險，習近平日前到訪時，越南表態願就成為金磚國家（BRICS）夥伴國一事展開討論。

越南和美國在2023年將雙邊關係升級至和越中同等的全面戰略夥伴層級，而今美國對越南在內的多個盟友祭出關稅，有觀點指出，中國可望趁機擴大勢力；因此，歐尼爾選在習近平之後到訪越南，被認為有固樁意味。

越通社（VNA）報導，在與歐尼爾見面時，杜雄越重申，越南希望和美國繼續實現與落實全面戰略夥伴關係，朝著日漸深化、實質的方向邁進，這符合兩國人民與企業的利益。

杜雄越對於越南遭美國課徵關稅一事表示遺憾。他強調，美國與越南的經濟有高度互補性，重申越南願意和美國緊密協調，提出各種具體辦法，助力雙邊經貿關係穩定長久發展，為兩國消費者與企業帶來實質的利益。

杜雄越對越美全面戰略夥伴關係近來取得的積極進展感到高興，這體現在兩國高階官員經常性的接觸與交流，雙邊繼續加強合作克服戰爭遺留問題，並推動高科技、能源等新興領域合作。

歐尼爾贊同杜雄越對於越美關係全面、積極發展的評價，強調美國重視越南在區域的地位與角色，也希望繼續和越南緊密協調，有效落實兩國全面戰略夥伴架構。

川普 關稅

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