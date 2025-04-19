日本閣員憶川普突宣布與會後 幹部穿睡衣急通知
日本經濟再生大臣赤澤亮正在美國交涉關稅後於昨天返抵日本。他回憶搭機赴美途中，相關部會的幹部得知美國總統川普臨時宣布加入交涉會議後，「在機上穿著睡衣趕來通知」。
日本政府16日首度與美國政府交涉關稅，但未能取得立即關稅豁免。赤澤當天代表日本政府在華府與川普以及美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人磋商關稅事務。川普當天上午透過社群媒體突然表明自己將加入會議。
日本放送協會（NHK）報導，赤澤昨晚在執政黨自民黨的網路節目，被問及何時得知川普打算參與會議時回答「我在機內得知他要親自出席的發文後，感到相當驚訝」。
赤澤接著說道：「我搭機時完全不知道此事，機上外務省與經濟產業省的幹部穿著睡衣趕過來時，我還在想『發生了什麼事情』，接著他們就拿手機給我看，我因此得知（川普）總統自己要親自參加（交涉會議）的發文，我對此感到驚訝。」
另外，赤澤被問到會議情況時表示：「總統自己說『接下來就是閣員間的協商，我可以說一些話嗎？』，我就回答『請說』。接著（川普）手邊放著一個小筆記，總統一邊看著小筆記一邊說話。」
另外，赤澤也表示，此行選擇2025年世界博覽會（大阪關西世博）的官方吉祥物「脈脈」的金色存錢筒當作禮物。
他說：「因為總統最喜歡金，當時覺得只能帶這個過去。我方在會談最後表示『有個小禮物』後，就把禮物交給對方，並跟對方說『請務必造訪世博』。」
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