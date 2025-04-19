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美國少數大企業高管「解放日」後逢跌買進 都獲利頗豐

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
GameStop執行長柯恩在4月3日以21.55美元的價格買進50萬股自家股票，4月17日收盤價漲到26.78美元。美聯社
GameStop執行長柯恩在4月3日以21.55美元的價格買進50萬股自家股票，4月17日收盤價漲到26.78美元。美聯社

自從4月2日川普宣布對等關稅之後，美國市值超過50億美元的大企業中，極少數公司的執行長抓住時機逢跌即買，其他絕大部分企業高層都退場觀望；另外還有許多大企業執行長早在「解放日」之前就已拋出自家股票，包括百事可樂及爵士製藥（Jazz Pharmaceuticals）老闆。

大企業內部人士通常會在股市下跌時買進自家股票；但由於「解放日」恰恰落在上市公司宣布第1季業績之前的禁止交易期，使企業高管無法出手買進。

VerityData數據資料公司指出，一些當時能夠買進的企業執行長，都獲利頗豐。例如GameStop執行長柯恩在4月3日以21.55美元的價格買進50萬股自家股票，4月17日收盤價漲到26.78美元。

應用材料公司執行長狄科森也在4月3日以137美元買進自家股票，與4月17日的收盤價相同；另外Dollar Tree與Salesforce公司董事也在殺盤時分別買進50萬及100萬美元自家股票。

高盛董事海斯4月15日買進200萬美元；高盛內部人士鮮少買進自家股票。微軟公司今年來沒有內部人士賣出自家股票。

在元月20日川普就任到「解放日」之間，一些企業內部人士賣出股票。3月初百事可樂有6位高管在每股150美元以上的價位，共賣出1,840萬美元自家股票；執行長龍嘉德賣出5萬股，總值770萬美元，是他進入公司以來最大手筆的動作。17日百事股價收在143美元。

爵士製藥執行長柯薩德3月3日以每股144美元賣出6,500股，周四股價收在103美元；Trade Desk執行長葛林元月22日以每股123美元大賣逾90萬股，目前股價為50美元。

川普 關稅

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