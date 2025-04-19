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川普關稅下福特調整對中出口 福斯擬在美製奧迪

中央社／ 紐約／柏林18日綜合外電報導
福特。路透資料照
福特。路透資料照

美國汽車製造商福特（Ford）今天以美中貿易衝突為由表示，公司已「調整」對中國出口。福特在中國與當地合作夥伴共同營運製造。

德國福斯汽車（Volkswagen）執行長布魯莫（OliverBlume）在今天刊登的訪問中也說，公司可能轉移豪華房車品牌奧迪（Audi）部分產線，避免受到美國總統川普的汽車關稅影響。

福特向法新社表示，「鑒於現行關稅措施，我們已調整從美國到中國的出口」，但未透露受影響的車款。

根據「華爾街日報」（WSJ）今天報導，福特暫停密西根州製造的F-150 Raptor、Mustang和Bronco休旅車出貨。報導說，在肯塔基州生產的Lincoln Navigator也受影響。

過去10年，福特在中國銷售從美國出口的車輛大約24萬輛，但去年暴跌到大約5500輛。

根據福特最新年度報告，福特去年在中國銷售44萬2000輛車，產自美國及其他地區，市占率1.6%。

福特與中國的公司在中國經營若干合資企業，生產福特和林肯（Lincoln）品牌車款。

福特在中國生產的部分車輛出口到其他市場。根據華爾街日報報導，其中的車款Lincoln Nautilus目前面臨美國高額關稅。

美中貿易戰升溫引發新一波連鎖效應。

歐洲最大車商福斯尤其易受美國關稅上調影響。福斯執行長布魯莫告訴「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung），福斯已就此議題與美國政府展開「建設性討論」。

布魯莫還說，福斯希望「盡一切可能，繼續作為美國的投資者和可靠的合作夥伴」。

他說：「對奧迪而言，在美國生產將符合我們的發展策略。」

然而，儘管美國市場是豪華跑車品牌保時捷（Porsche）最大市場，布魯莫仍排除在美國製造保時捷的可能性；他說，每年銷售量只有7萬輛左右，規模太小，不值得考慮。

川普上個月宣布對進口到美國的車輛徵收25%關稅。德國出口汽車最重要的市場是美國。川普先前宣稱，徵收關稅將迫使外國公司將部分產線轉移到美國。

布魯莫不願就關稅對福斯財務影響置評，也不願透露福斯是否會因此提高在美國的售價。

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