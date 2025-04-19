因應川普關稅戰 巴西：擴大金磚國家貿易

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）今天在巴西首都巴西利亞表示，在美國對進口產品提高關稅的背景下，有必要擴大金磚國家，包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等成員國之間的貿易。

巴西今年擔任金磚國家（BRICS）輪值主席國，將環境、金融、工作等主題列入金磚國家討論會議。

法瓦羅在農業專題會議後表示，鑑於美國市場面臨新的徵稅情勢，有必要擴大金磚國家間的農產品貿易，強化這個地緣政治集團，尋求新的商機。

巴西新聞網站g1報導，自從美國總統川普（DonaldTrump）加徵關稅消息宣布以來，國際關係專家和外交人士咸認，巴西需要在兩方面採取行動，包括與美國貿易機構協商替代方案，以及實現全球貿易夥伴多元化。

巴西外交部在官方聲明中表示，白宮提高關稅的措施和對進口鋼鐵和鋁徵收附加稅，將對巴西出口產生重大影響。

在此情況下，巴西貿易投資促進局（Apex）準備了一份文件，列出巴西在金磚國家的商機和出口產品行業。

Apex總共確定1600種產品可以出口或增加出口到金磚國家，包括動物性蛋白質、加工食品和觀賞石。

該機構的數據顯示，2024年巴西向金磚國家出口相當於1025億美元的產品，進口相當於821億美元的產品，巴西的貿易順差達到204億美元。

根據Apex，該機構和外交部代表將於4月23日至30日前往歐洲，試圖擴大與歐盟國家的貿易關係，加速落實南方共同市場（Mercosur）與歐盟之間的貿易協定；該協定自1999年開始談判，於2024年簽署，但仍需得到代表歐盟國家政府和人民機構的批准。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也預計5月訪問中國，與中國國家主席習近平一起參加拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）代表會議。

中國正試圖透過貿易協定和基礎設施項目投資，例如秘魯的錢凱港，擴大對拉丁美洲與加勒比海地區國家的政治和經濟影響力。