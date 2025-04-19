【專家之眼】大陸五一假期景氣—關稅貿易戰指標？

美國川普總統針對全球各個貿易對象國，主動挑起關稅貿易戰，絕大部分國家都提出回應，並且積極尋求與美國協商，希望重新整理其與美國貿易往來待遇。但是華盛頓面對北京卻是踢到鐵板，北京除立場強硬採取對等性關稅報復手段外，更採取多項主動作為，調整其對外經貿往來架構，透過尋找替代市場與商源，降低其對美貿易依存關係。

北京更主動採取輸出管制與抵制美國商品等手段，讓美國企業與社會感受壓力，希望在與華盛頓對壘較勁時，能夠獲得美國企業呼應與聲援，並讓美國公眾對其政府體系產生政治壓力。北京如此期待約制美國國內政治運作，究竟是一廂情願如意算盤，還是確有所本經過嚴密算計之統戰策略，仍待繼續觀察方能證實。

相對來說，川普政府運用不斷增加關稅，針對北京極限施壓，是否能夠引發中國大陸社會民眾積極關注與擔憂？甚至讓美國企業因為考慮進口成本上升，進而取消對大陸企業原先下達訂單，以便癱瘓中國大陸製造業供應鏈運作秩序，引發中國大陸社會不安，迫使北京與其對話溝通協商，最後不得不對華盛頓所提要求讓步，其實看來亦是很難如願。

很快就是中國大陸五一勞動節連續假期，中國大陸每年各個連續假期，基本上都是社會消費高潮，許多經濟學者都會針對此等連續假期各項消費狀況，作為判斷景氣變化重要參考指標。但是今年五一勞動節連續假期消費景氣表現，能否成為判斷川普發動關稅貿易戰後，影響中國大陸消費者信心參考指標，恐怕會引起各方經濟學者相互辯論，最終能否獲得共識，基於下列幾項要素，實在是很難斷言。

首先必須指出，儘管川普發動關稅貿易戰，而且中國大陸根本就是美國政府團隊所鎖定頭號目標；川普竭盡心力高調表態，但就目前看來，對於中國大陸企業與社會大眾來說，顯然並未產生任何震盪效應與心理恐慌。特別是北京政治高層刻意壓低政府官員回應層級，並且態度強硬立場堅定。所以能否在五一勞動節連續假期，產生消費趨勢重大變化，成為評估經濟景氣與消費者信心重要參考指標，實在是不無疑問。

其次就要指出，任何經濟運作架構突然發生變化，在整個經貿體系中必然會伴隨發生相對性調適效應。尤其是川普目前對全球各國展開談判磋商，很難會在五一勞動節前就塵埃落定，最關鍵的是北京到目前為止，還無意搭理華盛頓與其展開談判磋商，如此刻意延長戰線，將攤牌過招時間節點向後推遲，更會使許多企業主與消費者都採取觀望態度，因此在五一勞動節連續假期，恐怕還無法看出川普所挑起關稅貿易戰，能夠對中國大陸消費狀況產生任何根本性衝擊與影響。

再者就要提醒，因為美國增加關稅對供應鏈整體生態能夠產生衝擊效應，其實都要經過相當時日；訂貨者與進口商要取消供應商出口訂單，其實都還要經過成本與利潤精算過程，所以若要對供應商產生衝擊效應，讓其必須裁減員工縮減產能，都還要相當時日才會顯現效應，此種延遲現象更可能因為供應商順利找到其他買主，透過市場調整轉換過程，到頭來根本就不會影響其營運，那就更對中國大陸消費者信心不致產生負面壓力。

最後必須指出，中國大陸針對各個連續假期所產生消費行為，其中包括旅遊、交通、飲宴甚至還包括利用長假辦理婚事，都必須早早預訂，只要沒有太嚴重經濟衝擊，基本上原本預定消費活動大體上都還不至於會緊急叫停，或是突然變卦取消相關消費活動。所以依據前述各項研判要素，中國大陸馬上就要來臨之五一勞動節連續假期，其消費狀況與景氣指標，恐怕是不太容易反應出川普發動關稅貿易戰，對中國大陸所能產生社會震撼以及對消費狀況形成負面效應。