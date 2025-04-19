美中關稅飆漲可能告終 川普鬆口將與陸達成協議

美國總統川普17日在白宮說，對中國大陸輸美商品徵的超高關稅可能不會進一步升高，甚至可能降低。路透同日報導稱，這顯示震撼市場、針鋒相對的美中關稅飆漲可能告終。

川普指稱不願持續上調關稅，「到一定程度，我不希望再往上加了，因為到某個（稅率）水準，人們就不買了。所以我可能不想繼續加，或者我可能根本不想達到那個水準，我可能還想降一點。你希望人們消費」。

川普重申與中國國家主席習近平關係很好，希望能保持下去，「要是你們（媒體）了解他（習近平），那就會知道，要是他們（中國）主動聯絡，他一清二楚，他對這一切瞭如指掌」。

至於川普近來有無跟習近平直接通話，或是透過中國高官？川普則未正面答覆，只說「這麼說吧，我覺得很相近，應是來自中國高層」；「我們正與中國進行談判，我會說他們已多次主動聯繫」。川普17日並指稱，所有國家都想與美國會談，包括中國，「我認為我們將與中國達成非常好的協議」，就算雙方無法達成，也會訂定一個目標。