川普聲稱 美歐將達貿易協議

美國總統川普十七日在白宮和訪美的義大利總理梅洛尼會談關稅、國防開支及移民等問題。川普雖指控歐盟想「壓榨」美國，但仍表示有「百分之百」信心在九十天關稅暫停期結束前，能與歐盟達成貿易協議。

路透十七日報導稱，這是他祭出高關稅後，對談判前景展現的最大信心。

川普在白宮橢圓辦公室與梅洛尼會後向媒體指稱，「我們（美歐）會達成非常棒的貿易協議。（歐盟）他們非常想談，我們（美國）也會去談，協議會公平且雙贏」，不過「我不急；大家都想達成協議，要是他們不想達成，那我們會替他們達成」。他並又一次要求北約（ＮＡＴＯ）的歐洲盟邦增加國防支出。

梅洛尼則自詡為歐美搭橋，雖坦言無法代表全歐盟簽協議，但認為坦率溝通有助化解分歧，「我相信我們能談成，我來這就是為了促成此事；即使大西洋兩岸間有些問題，此刻也應嘗試坐下來尋找解方」。

川普則重申，美國願與盡可能多的國家簽貿易協議，以降低關稅衝擊。被問到是否有「優先國家」時，他則答道「每個國家都是我的優先順序」。

梅洛尼是唯一受邀出席川普一月就職典禮的歐盟領袖。川普十七日公開稱讚她「很了不起」，「我們（彼此）的關係很好」。

川、梅兩位領袖共進工作午餐，梅洛尼提到，美國副總統范斯十八日將訪問義大利羅馬，川普也已接受她邀請，願在不久的將來出訪羅馬，並可能在羅馬與其他歐洲領袖會談。她強調自己的目標是「讓西方再次偉大」，「我想我們（歐美）能聯手辦到」。她還說，義大利可望在六月北約峰會中宣布，將達成國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二目標。