川普鬆口 美對陸關稅可能降低

美國總統川普十七日在白宮說，對中國大陸輸美商品徵的超高關稅可能不會進一步升高，甚至可能降低。路透同日報導稱，這顯示震撼市場、針鋒相對的美中關稅飆漲可能告終。

川普指稱不願持續上調關稅，「到一定程度，我不希望再往上加了，因為到某個（稅率）水準，人們就不買了。所以我可能不想繼續加，或者我可能根本不想達到那個水準，我可能還想降一點。你希望人們消費」。

川普重申與中國國家主席習近平關係很好，希望能保持下去，「要是你們（媒體）了解他（習近平），那就會知道，要是他們（中國）主動聯絡，他一清二楚。他對這一切瞭如指掌，掌控得非常緊、有力又聰明」。

至於川普近來有無跟習近平直接通話，或是透過中國高官？川普則未正面答覆，只說「這一樣。這麼說吧，我覺得很相近，應是來自中國高層」；「我們正與中國進行談判，我會說他們已多次主動聯繫」。然而路透十七日引述消息人士報導，美中雖保持接觸，但那種能促成協議的高層順暢交流大致上並不存在。

川普十七日並指稱，所有國家都想與美國會談，包括中國，「我認為我們將與中國達成非常好的協議」，就算雙方無法達成，也會訂定一個目標；美國時間很多，正與所有國家談，且美國與各國的談判可能在接下來三至四周就會全部完成。

對習近平最近出訪東南亞三國，是否擔心會讓中國與東南亞國家走太近，川普則說，「不會，沒人能和我們（美國）競爭」。

川普還說，在與中國解決關稅問題前，會延後有關抖音海外版TikTok的協議。他直言，「我們有個關於TikTok的方案，但取決於中國；這是筆對中國有利的交易；尤其我們已和全球最傑出的企業幾乎談妥了」。

被問若北京同意TikTok中國母公司字節跳動分拆TikTok美國業務，會否因此降關稅？川普說，這是可與北京討論的問題。