川普成產線工人組裝iPhone？ 陸網民狂發AI短片宣洩怒火

正當中國領導階層矢言動用經濟和政治勢力來對美國總統川普的貿易戰「奉陪到底」，中國的網民大軍則在網路上透過幽默方式反擊，藉此宣洩情緒。

法新社報導，川普（Donald Trump）閃電發動的關稅戰掀起華府與北京不斷加碼互課高關稅，也令美中兩大經濟強權間的對峙加劇。這引發外界對於全球經濟衰退的擔憂，金融市場也因此陷入動盪。

同一時間，中國網民則利用大大進步的人工智慧（AI）來生成一些梗圖或短影音，內容凸顯美國人購買的產品如鞋子和智慧手機，許多都是利用廉價的中國勞力來製造而成。

在社群媒體平台上，這些嘲諷的貼文登上熱搜排行榜前幾名，下方也充滿說教的留言與笑話。

例如網名為Buddhawangwang的中國網友在中國人必須翻牆才能連上的TikTok發布數十支抱怨美國的短片，累積了數千萬次觀看。他在其中1支短片中張開雙手要展示他買了什麼美國製的產品，結果是空無一物。

現年37歲的Buddhawangwang住在中國遼寧省，他告訴法新社，這些貼文是他「發洩憤怒」的方式。他稱自己曾在2019年移居美國加州，但4年後因不滿當地「對中國的偏見」而把綠卡「扔了」。

Buddhawangwang舉例，這些偏見包括關於新疆的「假新聞」。他現在感覺透過自己努力「破解西方宣傳」來為他的立場辯駁。

對許多中國人而言，美國人若得自己製造所需的鞋子或手機，令他們覺得可笑。中國當年之所以迅速成為世界經濟強權，正是拜其「世界工廠」地位之賜。

有幾支嘲諷短片便利用AI生成技術，讓川普、他的副手范斯（JD Vance）及與他交好的美國科技業大亨馬斯克（Elon Musk）變成在製鞋工廠和iPhone組裝產線賣命的工人，影片很快便在網路上瘋傳。

還有短片是一排排無精打采且過重的西方工人在縫製鞋子，暗指是得生產衣服、鞋子和電子產品的美國人。

另有人攻擊川普政府官員一面抨擊中國、一面享受全球化果實的虛偽。例如有則貼文追溯白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）穿的1件洋裝可在淘寶買到，下方就有人留言：「攻擊『中國製造』是工作，享受『中國製造』是生活。」