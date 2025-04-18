輝達從明星變夢魘！川普關稅風暴未歇 將席捲全球科技供應鏈

六個月前，輝達（Nvidia）在投資人心目中堪稱美國經濟表率，不僅獲利和股價衝上雲霄，創新能力也超強，放眼人工智慧（AI）晶片領域無敵手。但現在，輝達卻象徵川普2.0關稅戰帶給企業的夢魘——因美國限制輝達晶片銷往大陸，本周宣布將提列55億美元費用。

輝達股價隨之暴跌，其他科技股也一併下挫，凸顯出投資人體認到一個現實：川普貿易戰衝擊將如巨浪席捲全球科技供應鏈，輝達的問題只是冰山一角。

金融時報從輝達的遭遇歸納出至少三個教訓。

一、現代經濟仍不免受文化失調干擾

以為當代經濟就像數位平台那般，無形體、無疆界、無領域之分嗎？《晶片戰爭》作者米勒上周在演講中指出，網路空間其實寄生在實體基礎設施之上，形成「人類史上最錯綜複雜的供應鏈」，而這種供應鏈跨越眾多國家的邊界，「沒有任一國能自給自足」。

米勒舉數據說，日本以56%的市占率在晶圓產業享有支配地位，美國在電子設計自動化軟體囊括96%市占率，台灣掌控全球逾95%的先進晶片製造，而生產數位產品所需的眾多關鍵礦物與磁鐵超過90%靠中國大陸供應。

二、白宮疏於防備貿易戰擾亂供應鏈的後果

本周北京宣布限制七種稀土礦物出口，報復川普對中國大陸加徵的關稅提高到145%。美方早該料到會有這種後果，因為早在15年前，北京就曾對日本祭出類似的限制措施。

2010年的限售令震撼日本，迫使日本企業和政府後來大量囤積這類關鍵礦物，並開發一些替代來源，把對中國大陸的依賴從90%砍到58%。

但美方顯然未跟進。一些美國企業向金融時報表示，庫存頂多只夠數月的用量。就連五角大廈也顯得措手不及。白宮現在正急於尋求替代來源，包括與烏克蘭簽關鍵礦產協議，甚至考慮在太平洋海床探勘金屬礦物。但戰略暨國際研究中心（CSIS）警告，發展新的替代來源恐需費時數年，那表示美國「在可見的未來都將居於劣勢」。

未備妥充分關鍵礦物，就貿然對中國大陸發動貿易戰，顯然是川普政府愚蠢的錯誤。

三、白宮嚴重低估北京打貿易戰可用的籌碼

誠如CSIS所言，中國大陸長久來以「戰時心態」準備打這場貿易戰，美國則「持續以和平時期條件運作」，至少美國企業界是如此。

川普可能因此退讓嗎？不得而知。川普多位顧問的意識形態立場強硬，川普本人則以願意談交易著稱。

無論如何，展望不明意味著投資人應有心理準備，防範更多的「科技供應鏈震撼」來襲。一場山雨欲來的風暴將襲擊全球科技產業，輝達不過是位於風暴鋒面的前緣罷了。