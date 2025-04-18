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川普的政治報復「玩真的」！ 同黨參議員坦承：我們都很害怕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基3月25日在國會山莊接受記者採訪。圖／法新社
美國阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基3月25日在國會山莊接受記者採訪。圖／法新社

美國阿拉斯加州的共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）近日透露，來自川普總統的政治報復威脅確實存在，足以讓她對公開談論關稅、行政命令和裁減聯邦機構開支感到焦慮。

路透17日報導，穆考斯基在家鄉舉行的非營利組織和部落領導人峰會上說，「我們都很害怕，好嗎？」，並在停頓大約5秒後坦承，「這句話分量不輕，但我們正處在一個我過去肯定沒有經歷過的時代與環境」，並補充道，「而且我會告訴你們，我自己常常對發聲感到非常焦慮，因為報復是真的，這是不對的」。

穆考斯基當時是在回應有民眾提問，對於川普及顧問正在推行政策變動感到害怕的人，她會說些什麼，阿拉斯加州「安克拉治每日新聞報」則錄下了穆考斯基的講話，並且上傳到網路。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在一分聲明中表示，「川普總統唯一的報答是美國人民的成功和歷史性成就」。

安克拉治每日新聞報還報導，穆考斯基批評了川普第二政府推行政策變動和政府服務削減的方式，將部分作法稱為「非法」，還說自己將反對部分同黨成員為了減稅財源，正尋求全面削減低收入民眾的聯邦醫療補助（Medicaid）健保計畫。

路透指出，穆考斯基是少數一直願意批評川普政策、反對部分內閣提名人選與投票推翻加拿大關稅的共和黨參議員之一，也是川普因國會山莊暴亂事件二度遭到彈劾時，7位投票判決有罪的共和黨參議員之一，更在3年前的選舉打敗了川普支持的同黨籍挑戰者。

共和黨 川普 關稅

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