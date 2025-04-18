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鮑爾才被川普痛罵一頓… ECB官員隔海送暖讚「模範總裁」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾剛被總統川普大肆批評，但歐洲央行官員卻說他是模範總裁。圖／路透
美國聯準會主席鮑爾剛被總統川普大肆批評，但歐洲央行官員卻說他是模範總裁。圖／路透

儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾剛被美國總統川普痛罵了一頓，但大西洋對岸的歐洲央行（ECB）官員卻對他讚譽有加，稱鮑爾對美國的經濟現況直言不諱，不屈服於政治壓力，是央行的典範。

路透報導，川普17日對鮑爾發動一連串攻擊，指責鮑爾不降息是在「玩弄政治」，並說他期待著鮑爾下台的那一天。鮑爾先前在一場演說中淡化了短期內降息的可能性，並說川普政府的關稅計畫可能推升通膨和失業率。

不過，法國央行總裁暨ECB理事會成員戴加祐（François Villeroy de Galhau）18日在法國財經資訊網站Boursorama的節目上談到鮑爾時卻表示：「他所做的一切，都令人欽佩地展示了一名央行總裁必須做的事。央行總裁必須不受任何威脅左右地說出真相，而這正是他所做的...我向他的專業精神和勇氣致敬。」

戴加祐並表示，川普對鮑爾利率立場的批評是錯的。川普17日還稱讚ECB的降息速度比Fed快，但其實ECB能一直這麼做，是因為通膨持續放緩朝其2%目標。

ECB 17日再度宣布降息，為過去一年來第七次，並警告經濟成長將受到美國關稅嚴重打擊，提高市場對未來幾個月更進一步寬鬆政策的押注。

戴加祐說：「目前的通膨風險似乎相當低，甚至可能是偏向下行。」他拒絕對ECB下次6月會議的降息可能性表明立場。

ECB Fed 川普 關稅 鮑爾

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