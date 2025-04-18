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關稅戰來得不是時候？受這1事影響 僅少數美企CEO得以抄底

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
GameStop執行長是在這波股市大跌中，少數得以買進自家股票的內部人士。路透
GameStop執行長是在這波股市大跌中，少數得以買進自家股票的內部人士。路透

川普關稅本月引發市場動盪，但只有少數美國企業的執行長，在這段期間把握良好時機逢低買進自家股票，原因是財報季前的交易限制導致許多高管無法進場。

英國金融時報（FT）報導，數據供應商VerityData指出，掌管市值逾50億美元企業的兩位執行長，在美股大跌時逢低買進，但大批高管在川普4月2日的「解放日」宣言前便已售股，其中包括百事公司、製藥業者Jazz Pharmaceuticals的老闆。

內部人士常在股價下跌時買進自家股票，然而，這次許多高管卻未能進場，原因是「解放日」適逢第1季財報發布前的禁制期。

VerityData研究副總裁席佛曼表示：「簡單來說，對內部人士來說，市場動盪來得真不是時候，因為多數美國企業的季度交易窗口已關閉。」

一些能夠進場的執行長，則看到投資獲得回報。迷因股遊戲驛站（GameStop）執行長柯恩在4月3日，以21.55美元的價格，敲進50萬股遊戲驛站的股票，隨後在動盪平息後的4月17日，以26.78美元的價格脫手，帳面上賺進261.5萬美元。

應用材料執行長迪克森於4月3日以每股137美元買進5萬股，18日該股也收在137美元。Dollar Tree與Salesforce的董事在這波賣壓中，分別買進約50萬美元與100萬美元的自家股票。

賓州大學華頓商學院會計教授丹泰勒表示：「我們從學術研究中得知，公司內部人士通常會逆勢操作。當股價大跌時，往往可以見到內部人士在低點開始買進。」

GameStop 川普 關稅

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