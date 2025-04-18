聽新聞
0:00 / 0:00
關稅戰來得不是時候？受這1事影響 僅少數美企CEO得以抄底
川普關稅本月引發市場動盪，但只有少數美國企業的執行長，在這段期間把握良好時機逢低買進自家股票，原因是財報季前的交易限制導致許多高管無法進場。
英國金融時報（FT）報導，數據供應商VerityData指出，掌管市值逾50億美元企業的兩位執行長，在美股大跌時逢低買進，但大批高管在川普4月2日的「解放日」宣言前便已售股，其中包括百事公司、製藥業者Jazz Pharmaceuticals的老闆。
內部人士常在股價下跌時買進自家股票，然而，這次許多高管卻未能進場，原因是「解放日」適逢第1季財報發布前的禁制期。
VerityData研究副總裁席佛曼表示：「簡單來說，對內部人士來說，市場動盪來得真不是時候，因為多數美國企業的季度交易窗口已關閉。」
一些能夠進場的執行長，則看到投資獲得回報。迷因股遊戲驛站（GameStop）執行長柯恩在4月3日，以21.55美元的價格，敲進50萬股遊戲驛站的股票，隨後在動盪平息後的4月17日，以26.78美元的價格脫手，帳面上賺進261.5萬美元。
應用材料執行長迪克森於4月3日以每股137美元買進5萬股，18日該股也收在137美元。Dollar Tree與Salesforce的董事在這波賣壓中，分別買進約50萬美元與100萬美元的自家股票。
賓州大學華頓商學院會計教授丹泰勒表示：「我們從學術研究中得知，公司內部人士通常會逆勢操作。當股價大跌時，往往可以見到內部人士在低點開始買進。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言