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印尼承諾增購美國能源 稱對美關稅談判「60天內完成」

中央社／ 雅加達18日綜合外電報導
印尼經濟統籌部長艾朗嘉。圖／法新社
印尼經濟統籌部長艾朗嘉。圖／法新社

印尼經濟統籌部長艾朗嘉今天說，將增加從美國進口石油和天然氣，作為緩解華盛頓威脅的高額關稅協議一部分；他還說雙邊談判將在60天內完成。

艾朗嘉（Airlangga Hartarto）與印尼代表團其他成員會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）後，在華盛頓舉行的線上新聞記者會上發表上述談話。

艾朗嘉說：「印尼將增加從美國購買能源，包括液化石油氣（LPG）、原油和汽油。」

「印尼也計劃繼續從美國購買農產品，例如小麥、大豆和豆奶。」

艾朗嘉說，印尼談判團隊希望下週與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面；他還說印尼是美國政府最早同意進行談判的國家之一。

他也說，印尼承諾將為在印尼營運的美國公司，提供更簡化的許可程序和獎勵措施。

美國總統川普在4月2日「解放日」（LiberationDay）公布對印尼徵收32%對等關稅，稅率在美國的主要亞洲貿易夥伴中數一數二。但與大多數其他國家一樣，高額關稅暫緩90天實施，以便雙方進行談判。

艾朗嘉說：「印尼和美國已同意在60天內完成談判，參考架構或框架已經達成共識。」

美國貿易代表辦公室的數據顯示，華盛頓對雅加達的貨物貿易逆差在2024年達到179億美元，比2023年增加5.4%。

印尼 川普 關稅

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