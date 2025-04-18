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川普關稅衝擊 日財務大臣「深感憂心」示警：恐損害經濟復甦

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本財務大臣加藤勝信。圖／路透
日本財務大臣加藤勝信。圖／路透

日本財務大臣加藤勝信今天表示，美國總統川普課徵的關稅對全球經濟帶來的衝擊，令日本「深切擔憂」。日美兩國今天展開貿易談判，加藤的發言是日本政府至今最強烈示警。

美日談判在華府開始後數小時，加藤於東京接受路透社訪問時還表示，他對川普（Donald Trump）宣布的關稅引發近期的市場動盪感到憂心，稱這可能損害日本的經濟復甦。

他說：「美國近期的關稅措施影響各行各業，並令不確定性升高。我們深切擔憂這些措施可能藉由各種方式影響日本及全球經濟，無論是透過貿易或金融市場。」加藤計劃下週前往華府參加國際貨幣基金（IMF）與20國集團（G20）的會議。

美日談判日方由日本首相石破茂派出的首席關稅談判代表、日本經濟再生大臣赤澤亮正率先進行，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也參與，川普並意外加入會談。加藤則預計將與貝森特單獨會晤接續談判。

加藤受訪時透露，他將就匯率議題與美方「密切溝通」。他強調，長期以來東京與華府皆認同不樂見匯率過度震盪或失序波動。

加藤表示：「讓匯率的波動穩定、反映基本面，這很重要。（日本）政府依舊對貨幣市場的走勢感到擔憂，包括投機炒作。...我們有必要密切觀察美國關稅措施如何影響金融市場波動，包括匯率變化。」

川普曾示意，他希望美日貿易談判能談及他的一些不滿，包括他指責日本刻意貶低日圓匯價以助其出口商，以及他抱怨日本沒有支付足夠經費支持駐日美軍。日本則希望避開這些話題，也一向否認操縱匯率。

川普 日本經濟 關稅

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