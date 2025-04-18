美日磋商受矚 新任美駐日大使：極為樂觀雙邊達成貿易協議

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正近日在華府與美國官員進行關稅對談後，新任美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天表示，他對兩國將談成一項貿易協議「抱持極為樂觀的態度」。

法新社報導，赤澤亮正16日會晤美國總統川普（Donald Trump），並跟美國財政部長貝森特（ScottBessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行會談，他尋求白宮削減對日本課徵的高額關稅。

儘管這次對談並未立即取得突破，但兩國下一輪磋商預計4月底之前進行。美日磋商受到各界密切關注，被視為華府與其他受美國關稅影響國家談判的風向球。

葛拉斯告訴記者，他已經見過參與磋商和討論的大多數首長，「對於達成協議，我抱持極為樂觀的態度」。

日本企業是美國最大的投資方之一，日本也是美國在亞太地區的重要戰略盟邦。

川普本月初宣布開徵「對等關稅」，其中對日本的稅率為24%，但他之後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

不過，日本目前仍面臨汽車、鋼鐵與鋁等品項的25%額外關稅。