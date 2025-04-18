川普讓美國人養小孩更貴！嬰兒用品漲聲響 新手父母「剉咧等」

川普政府的新關稅影響到美國進口的許多商品，專家學者和倡議人士特別關注到對家庭的影響，嬰兒用品漲價是一大焦點，因為這讓為人父母的日子更難過，可能讓年輕人更不想生孩子。

在美國， 照顧嬰兒一年大概要花費2萬美元（台幣60萬元）。川普將中國大陸的關稅提高到125%、幾乎所有其他國家都是10%後，明顯將推高育兒費用。

美國的許多嬰兒床、嬰兒車、汽車安全座椅和高腳椅仰賴外國製造，通常是中國，像Chicco和UppaBaby等熱門品牌都在海外生產，然後進口。

目前不知道川普關稅會持續多久，價格會漲到什麼程度，但家有幼兒的美國父母處境艱難無庸置疑：中國製的Chicco汽車安全座椅本周三在亞馬遜網站的零售價標為209.99美元， 如果加125%的關稅，將漲262美元到472.48美元。即使是川普原先建議的34%關稅，成本也將增加約71美元。

許多父母除了支付較高價格外，別無選擇。汽車座椅不是能選擇買或不買的東西，它是法律強制規定的必備物品。大多數醫院要求嬰兒出生後必須使用汽車座椅才能出院。

衣服和尿布等小件商品也會受到關稅影響。幼兒長得快必須不斷換衣，尿布更是重要消耗品，雖然有人會買二手衣，但那要花更多時間和精力去尋找，而且你沒法買二手尿布。

美國嬰幼兒品牌Munchkin，產品由訓練水杯、沐浴玩具、擠乳器，到嬰兒柵欄等林林總總，創辦人兼執行長Steve Dunn最近寫公開信給川普和國會議員，談新關稅對該公司業務造成「毀滅性」的後果。

他直言：「我們沒法再下訂單、必須裁員，可能很快就不能再向全美父母提供必要的嬰兒產品」。他補充，「由於完全缺乏必須工具和製造知識、自動化機器和熟練的勞動力」，Munchkin一直無法在美國進行生產。

新手父母的收入往往比一般人低，部分原因是他們可能才剛開始工作，恐怕很難負擔突然的價格上漲。舉例來說，汽車座椅漲價71美元或262美元，對年薪3萬美元造成的傷害會比年薪10萬美元的人大得多。

現在還看不出川普關稅能否解決工薪階級的問題，但養小孩馬上要變得更昂貴了。這可能影響到美國人對貿易戰的看法。

皮尤研究中心的一項調查顯示，把中國大陸視為敵人的美國人占比正在下降。此一變化與川普狂打貿易戰形成鮮明對比。

2025年對中國大陸抱持負面觀感的美國人有77%，比2024年少4個百分點，是五年來首見「顯著下降」。皮尤的研究人員解讀，「美國人對中國大陸的看法整體仍較為負面，但態度已有所緩和」。

調查顯示，三分之一受訪者將中國視為美國的敵人，比率低於去年的42%。被問到「哪個國家對美國構成最大威脅」時，雖有42%說是中國，但這個比率比起2023年下降8個百分點。