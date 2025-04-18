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晶片出口限制下黃仁勳訪中 川普：一點都不擔心

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳稍早訪問北京時說，中國對輝達而言是非常重要的市場。美國總統川普今天表示，黃仁勳很愛國，「我一點都不擔心他」。

中國中央電視台報導，黃仁勳會見中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌時說：「我們希望繼續與中國合作。」

新華社報導，中國國務院副總理何立峰與黃仁勳會面時說，中國歡迎輝達等更多美國企業進一步開拓中國市場。

黃仁勳是應中國國際貿易促進委員會邀請造訪北京。美國近日規定輝達未來H20人工智慧（AI）晶片出口至中國需取得許可證，這是輝達目前唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

根據Youtube影音頻道「富比世突發新聞」（ForbesBreaking News）一段僅19秒的影片，川普被記者問及黃仁勳訪中一事時說：「黃仁勳是很了不起的人，已經成了我的朋友。他對自己國家感到非常自豪，他很愛我們的國家，我一點都不擔心他。」

川普 關稅

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