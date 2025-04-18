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川普暗示美中關稅戰可望近尾聲 擱置TikTok協議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天暗示，美國與中國之間震撼股市、以牙還牙的調升關稅行動可能即將結束，而關於社群媒體平台TikTok未來命運的協議可能必須等一等。

路透社報導，川普在白宮提到關稅時向媒體表示：「我不希望（關稅）再升高了，因為加到某個程度，民眾就不會買了。」

「所以，我可能不想再上調（關稅），或者甚至不希望上升到那個程度。我可能想調低一點，因為大家都希望民眾買東西，而升高到某個程度，民眾就不買了。」

川普的言論進一步顯示，在他本月2日公布關稅措施導致股市劇烈震盪後，他對數十國大幅調高全面關稅的意願已經減弱。

共和黨籍的川普對大多數輸美商品課徵10%的關稅，但目前暫緩實施較高的關稅，以等待談判結果出爐。

不過，在北京祭出反制措施報復後，川普升高對中國輸美商品的關稅，現在累計稅率達到145%。上週，中國表示，如果美方繼續玩弄「關稅數字遊戲」，中方「將不予理會」，這暗示全面性關稅不會再調高。

川普說，自美國加徵關稅以來，中國已與美方聯繫，並對雙方可望達成協議表示樂觀。

雖然雙方保持接觸，但消息人士告訴路透社，那種能促成協議的高層順暢交流大致上並不存在。

川普對媒體發表談話時，一直不願具體說明雙方談判的性質，或中國國家主席習近平是否直接參與。

川普一再推延中國字節跳動公司分拆TikTok美國資產的法律期限。他今天說，分拆協議可能要等到貿易問題解決後才會敲定。短影音應用程式TikTok在美國約有1.7億名用戶。

川普說：「我們已經有一個關於TikTok的協議，但這將取決於中國，因此我們會推遲協議，直到這件事以某種方式解決為止。」

川普 關稅

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