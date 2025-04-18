川普樂喊美中關稅協議快談成了 專家曝北京優勢：有底氣打持久戰

美中貿易戰升溫之際，美國總統川普17日鬆口，雙方有望在3到4周內達成協議，為劍拔弩張的關稅對峙帶來一線曙光。儘管北京方面尚未正面回應，川普仍對談判前景表達樂觀，並強調中國方面已多次主動接觸美方。商業內幕分析指出，雙方各有籌碼，此刻局勢仍充滿變數，貿易戰的終局尚未明朗。

川普17日表示，預期美中貿易戰有望在未來3至4周內達成協議，稱「我相信我們會與中國達成協議。我覺得我們還有很多時間。」

儘管川普語帶樂觀，但北京方面並未立即對此作出回應，川普也未明確說明中國國家主席習近平是否親自釋出善意。他僅透露，習的下屬官員已多次與美方聯繫。

這是川普自將對中關稅調升至245%以來，首次公開釋出雙方可能達成協議的訊號。

中美誰先退讓？貿易戰博弈持續

南加州大學全球供應鏈研究所創辦人維亞斯（Nick Vyas）指出：「中美目前是一場誰先眨眼的遊戲。中國認為自己手握籌碼，而川普則相信，美國對中國商品的依賴高於中國對美國的依賴。」

維亞斯認為，兩方各有優勢，未來情勢仍難預測。他強調，中國在稀土處理與電動車市場上具主導地位，若中國完全中斷稀土出口，將嚴重影響美國的國防能力與人工智慧發展。

中國體制提供長期抗戰優勢

哈佛大學甘迺迪學院資深研究員柯里爾（Andrew Collier）指出，習近平的政權不像民主制度下的領導人需面對民意與選舉壓力，使中國得以在貿易戰中採取更長期策略。

柯里爾說，「川普會面臨來自國內選民與市場的壓力，但習近平不需要擔心這些問題，這使得中國在這場對抗中相對有利。」

關稅升級、稀土反制 貿易戰火延燒

川普自2018年起即以縮減美中貿易逆差與重振美國製造業為由，陸續對中課徵關稅。2024年4月初，美國對中國商品的加徵關稅已飆升至245%；中國則在4月11日宣布反制措施，對美國商品加徵125%關稅，並暫停稀土出口。

2024年美中貿易逆差雖較2017年縮小，但仍高達2950億美元，是美國全年對中出口總額的兩倍多。

中美外交角力加劇 習近平展開「魅力攻勢」

中國趁美國強硬貿易立場之際，積極與其他國家接觸，試圖塑造穩定可靠的國際形象。習近平近期與西班牙總理桑切斯會晤後，展開東南亞訪問行程，與馬來西亞簽署多項涵蓋人工智慧、鐵路、椰子出口等協議。歐盟領袖亦預計於7月底前往北京與習近平會晤。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟資深研究員馬佐科（Ilaria Mazzocco）指出，中國正視此為一項「外交機會」，並展開一場「魅力攻勢」。稱北京希望藉此緩解與歐盟的緊張關係，並對外展示其致力解決產能過剩的誠意。

但馬佐科指出，東南亞國家不太可能將中國取代美國，作為主要貿易夥伴，原因在於中國國內的消費需求仍不夠強勁，無法有效吸納海外進口商品。

美歐貿易協議亦在談判中 川普強調百分百會達成

川普17日在與義大利總理梅洛尼會晤時指出，美歐間「百分之百」會達成協議，雖未提及具體時程。

馬佐科警告，川普政策非常難以預測，可能削弱全球企業信心，並使盟友逐漸降低對美依賴。「當盟友無法預測美國的行動，他們可能開始尋求其他合作對象，這對美國長遠外交與經貿影響極大。」