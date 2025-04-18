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關稅衝擊iPhone價格 華郵：庫克曾與商務部長討論

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

「華盛頓郵報」今天引述知情人士說法報導，蘋果公司（Apple）執行長庫克與美國商務部長盧特尼克上週曾就總統川普關稅政策對iPhone價格可能造成影響一事進行討論。

川普上週批准對主要從中國進口的智慧型手機、電腦和其他一些電子產品暫時關稅豁免，讓蘋果、惠普（HP）和戴爾（Dell）等科技公司稍微鬆一口氣。

華郵報導指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上週曾就iPhone價格可能受到的衝擊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行討論。

根據華郵報導，白宮貿易顧問納瓦洛（PeterNavarro）希望繼續維持原關稅。

在路透社聯繫詢問下，蘋果拒絕發表評論，而戴爾和惠普則未立即回覆。

白宮發言人德賽（Kush Desai）告訴華郵說，蘋果或任何其他公司都未獲得「任何豁免」。

德賽還說，政府的政策將依據蘋果、輝達（Nvidia）和台積電等公司的既有承諾而定，這些公司承諾要在美國製造更多產品。

分析師本月稍早表示，iPhone等消費性產品可能成為川普全面課徵關稅行動中受打擊最嚴重的產品之一。

上週，川普政府宣布對數十個國家徵收關稅，隨後暫停，導致全球經濟處於不確定狀態。

川普 關稅

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