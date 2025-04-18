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美中談判有轉機？川普鬆口「不想再加稅」 稱北京多次釋善意

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平。美聯社
美國總統川普與中國國家主席習近平。美聯社

美國總統川普17日表示，他不願進一步提高對中國的關稅，擔心此舉可能阻礙兩國之間的貿易往來。他強調，北京方面已多次釋出善意，試圖促成協議。

彭博資訊報導，川普在白宮橢圓辦公室向媒體表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員已向他方提出重啟談判的意願。但當被問及是否曾與習近平本人直接聯繫時，川普並未正面回應。

川普說，「我和習主席關係非常好，我認為這樣的關係會持續下去。可以說，他們確實聯絡了我們好幾次。」

被進一步追問是否是習近平本人親自聯絡，或僅是中國官員，川普回應：「我覺得沒什麼區別，我的看法差不多，應該是中國最高層級的人。」

他補充道：「如果你認識他（習近平），你就會知道，只要是中國方面主動聯絡，那他一定清楚。他掌控一切，做事非常嚴謹、強勢又聰明。」

中美之間持續爆發貿易摩擦，雙方互加關稅，使全球兩大經濟體進一步陷入緊張。川普任內大幅上調對中商品關稅，總體加徵稅率達145%，北京則以最高125%的報復性關稅應對。

川普17日說，他不願再進一步調高關稅，甚至可能考慮下調，「加到某個程度後，人們就不會再買了，所以我可能不想再加，甚至不會加到那個程度。我可能會選擇降低，因為我們還是希望東西能賣出去。」

儘管關稅壁壘已經高築，雙方仍公開展現對立立場，美方要求中方先釋善意，中方則認為華府的立場不明確。

不過，川普仍對達成協議抱有信心。他表示，未來的協議可能涵蓋貿易讓步以及TikTok美國業務的出售。

川普說，「我們有一份TikTok的協議，但還要取決於中國，所以我們會延後處理這筆交易，直到貿易問題解決。」

他曾表示，北京對美方新增關稅有所顧忌，導致TikTok出售案一度卡關。如今他強調：「我認為這是一筆對中國有利的交易，TikTok對中國來說也不錯，我相信他們會希望我們完成這筆協議，尤其是我們已經和世界上最優秀的企業幾乎談妥了。」

當被問及中國若同意TikTok母公司字節跳動剝離其美國業務，是否會納入整體談判時，川普表示：「這是自然而然的事，如果我們在談協議，花5分鐘聊TikTok也是順理成章的事，應該不會花太多時間。」

川普 關稅

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