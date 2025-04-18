義大利總理晤川普 樂觀認為美歐可達成關稅協議

極右翼的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在白宮會晤美國總統川普，兩人對美國與歐洲聯盟（EU）可能達成關稅協議表達樂觀態度。

法新社報導，梅洛尼自許為唯一能緩和川普貿易戰的歐洲領袖，她強調兩人的保守派共同點，還說她希望「讓西方再次偉大」。

川普在她到訪時說：「100%會有貿易協議。」梅洛尼也表示，她「確信」雙方能達成協議。

兩人在共進工作午餐、於橢圓形辦公室會談時互動友好，川普稱讚梅洛尼「很了不起」。

自川普本月初宣布對歐盟商品課徵20%關稅以來，梅洛尼是第一位親自拜訪川普的歐洲領袖。這項關稅措施目前暫緩90天實施。

梅洛尼說，川普已接受邀請，願在「不久的將來」造訪羅馬，也可能在羅馬會晤其他歐洲領袖。

梅洛尼說：「即便大西洋兩岸之間有些問題，現在也該試著坐下來找到解決方案了。」

梅洛尼強調她與川普對移民和「覺醒」意識形態的共同觀點，還說：「我的目標是讓西方再次偉大，我想我們可以攜手做到。」

川普指控歐盟想要「壓榨」美國，但他也表示有信心最終能與歐盟達成協議，不過他「不急」。

他說：「大家都想達成協議，如果他們不想達成協議，我們會替他們達成協議。」

川普也再度抨擊歐洲，說歐洲必須在移民議題上「學聰明點」，並增加對北大西洋公約組織（NATO）的國防支出。