黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

美中關稅戰火升高之際，美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳17日應邀訪問北京，據報見了中國副總理何立峰及DeepSeek創辦人梁文鋒，討論為中國開發新晶片。對此總統川普表示，一點都不擔心。

富比世雜誌報導，媒體問及對黃仁勳此行前往北京有何感想，川普表示，「黃仁勳是很了不起的人，已經變成我的朋友，我知道他以國家為榮，很愛國，我一點都不擔心他。」

在美中關稅戰持續升溫、且美國政府日前對輝達唯一可出口中國的晶片實施無限期出口限制之際，黃仁勳17日應中國國際貿易促進委員會之邀抵達北京。此次造訪格外引人注目，不僅因地緣政治敏感時機，更因黃仁勳罕見地未著招牌黑色皮衣，而改穿正式西裝，成為媒體熱議焦點。

黃仁勳此行除了在人民大會堂與中國副總理何立峰會面外，據報也與輝達客戶會面，其中包括DeepSeek創辦人梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求及美中雙方監管要求。