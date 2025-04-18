川普聲稱不願再調高對中國大陸關稅 堅稱對方已多次主動接洽

美國總統川普表示，他不願繼續調高對中國大陸的關稅，因為這可能阻礙兩國之間的貿易，同時堅稱北京已多次主動接洽，尋求達成協議。

川普周四在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他認為代表中國國家主席習近平的官員曾尋求開啟會談。但川普多次迴避他與習近平是否有直接接觸的問題。他說：「我與習近平主席關係非常好，我認為會繼續下去。我會說他們已經多次主動接洽。」

被問及是習近平親自與他聯繫，還是中方官員時，川普回應：「都一樣，這麼說吧，我覺得非常相近，應該是來自中國高層。」

川普提到習近平時說：「如果你了解他，你就會知道，如果他們主動聯絡，他知道得一清二楚。他對這一切瞭如指掌，他掌控得非常緊、非常有力、非常聰明。」

在這場中美兩大經濟體之間不斷升級的經濟衝突中，雙方互相加徵進口關稅。川普對中國商品的新關稅累計提高至145%，中國則對美國商品加徵125%關稅作為報復。兩邊在公開場合的立場都很強硬，白宮稱中方應先主動接觸，北京則表示不清楚美方要求。

川普周四說，他不願意繼續上調關稅，並暗示可能對降低關稅持開放態度。他說：「到了一定程度，我不希望再往上加了，因為到某個水準，人們就不買了。所以我可能不想繼續加，或者我可能根本不想達到那個水準。我可能還想降一點，你知道，你希望人們購買。」

川普還對達成一項包含貿易讓步和出售TikTok美國資產的協議表示樂觀。他說：「好吧，我們有一個關於TikTok的方案，但將取決於中國，所以我們就把交易推遲到這事解決了再說。」

被問到如果中國同意字節跳動剝離TikTok美國業務，他是否會考慮調降關稅的問題時，川普表示，這將是他可以與北京討論的問題。他說， 「這是理所當然的，如果我們要做交易的話。我想我們會花五分鐘談

談TikTok。這不會花很長時間」。