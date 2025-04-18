快訊

「門都沒有」再現？台積電喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

倒閣說掀熱議 陳揮文指蔣萬安有3大誤判

川普稱中國就關稅多次聯繫 有信心達成協議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，中國多次就關稅問題聯繫美方，兩國正就此進行談判，並稱有信心全球這兩大經濟體可望達成協議以終結激烈的貿易戰。

綜合法新社和路透社報導，川普在橢圓形辦公室告訴記者，「我們正與中國進行談判」，「我會說他們已聯絡過許多次了」。

川普證實，自他對中國課徵關稅稅率升高至145%以來，雙方已展開談判。北京先前曾對川普在「解放日」對各國祭出的全面性關稅採取報復措施。

不過當記者詢問是否與中國國家主席習近平直接交談時，川普卻諱莫如深。川普過去曾多次暗示他與習近平交談過。

針對記者有關他與習近平談話的問題，川普說「我從未說過這些情形是否發生過」，「這樣做並不恰當」。

記者追問習近平是否聯絡過他，川普回說：「你會認為他顯然已經這麼做，我們很快會再談這件事。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稍早訪問白宮，希望結束美國對歐洲聯盟（EU）關稅措施。川普當時說：「我認為我們將與中國達成非常好的協議。」

川普還表示，在與中國關稅問題解決前，他會延後有關短影音應用程式TikTok的協議。

他告訴記者，美國對中國商品課徵關稅可能不會再升高，甚至可能會降低。

川普 關稅

延伸閱讀

親自談日墨關稅！川普話鋒一轉「中國也想來」網友笑：戀愛腦發作？

川普批鮑爾玩政治 放話有權解職Fed主席 據悉已起意 但貝森特不支持

指大陸曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

每年付250萬美元租金 這所大學是川普房地產帝國的第19大租客

相關新聞

90天倒數！川普接見義總理梅洛尼：100%有信心與歐盟達成關稅協議

美國總統川普17日在白宮接見到訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），談及關稅、國防開支及移民等問題。川普...

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

美中關稅戰火升高之際，美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳17日應邀訪問北京，據報見了中國副總理何立峰及DeepSeek創辦...

指大陸曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普17日說，中國大陸的高層官員已經多次與美方聯繫；川普估計，美國與各國的關稅談判可能在3至...

川普聲稱不願再調高對中國大陸關稅 堅稱對方已多次主動接洽

美國總統川普表示，他不願繼續調高對中國大陸的關稅，因為這可能阻礙兩國之間的貿易，同時堅稱北京已多次主動接洽，尋求達成協議...

關稅重傷美企 白宮陷內外交迫

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普兩周前宣布「解放日」關稅政策，意圖重塑美國在全球貿易的地位，卻引爆新一輪貿...

美擬施壓各國 對陸徵二級關稅

美國傳出想以貿易談判迫使各國孤立中國大陸，知情人士透露，美國可能要求多國對來自中國大陸盟友國的進口產品課徵「二級關稅」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。