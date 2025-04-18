指大陸曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普17日說，中國大陸的高層官員已經多次與美方聯繫；川普估計，美國與各國的關稅談判可能在3至4周內完成。

美中關稅戰愈演愈烈，川普17日在白宮簽署行政命令時接受媒體提問；川普再度表示，他與中國大陸國家主席習近平有很好的關係，希望能夠繼續下去。

川普也表示，中國大陸的高層官員在美中關稅戰開打後已多次向美方聯繫，他相信習近平也都有掌握；至於川普有沒有和習近平直接通話？川普則拒絕回答這項問題，認為他不適合做出回答。

川普並表示，他不希望中國大陸繼續提高關稅，認為一旦關稅達到一個高度，民眾就不再想消費；川普說，他不希望關稅達到那樣的高程度；川普說，他會希望關稅能夠降低一點，因為希望民眾願意消費。

川普說，他相信美國會和中國大陸達成協議，就算雙方無法達成協議，也會設定一個目標。

針對美國目前正與各國做貿易談判，川普認為，美國的時間很多，正與所有國家談，並指出，美國與各國的貿易談判可能在接下來的3至4周就會全數完成。