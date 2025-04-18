關稅重傷美企 白宮陷內外交迫

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普兩周前宣布「解放日」關稅政策，意圖重塑美國在全球貿易的地位，卻引爆新一輪貿易戰與國際金融市場震盪，讓白宮陷入內外交迫困境，不只美國商貿、旅遊業、金融市場形象遭受重創，就連最安全穩定的美國國債與美元匯率，都出現不利警訊。

川普的行動引發中國大陸報復，大陸已暫停接收波音公司飛機與零組件交貨，對這家仍虧損的美國航空巨頭來說無疑是雪上加霜。波音長期以來被視為美國製造業象徵，支撐全美超過一百六十萬個工作機會，其競爭對手歐洲空中巴士公司有望因此受惠。

此外，大陸報復性關稅已全面生效，大陸對美國商品需求急遽下滑。蘋果、ＮＩＫＥ、特斯拉與星巴克等美國品牌也面臨中國本土品牌的夾擊，市場占有率持續流失。

猶他州立大學經濟學教授吉爾伯特說：「這不只是各國政府的報復，更是消費者對美國品牌的集體抵制。即使日後達成協議，這種反感也未必能立即消除。」

美國旅遊業也遭殃。根據Axios分析，美國主要機場外國旅客入境人數在上月底暴跌百分之廿，與去年同期相比出現明顯差距。這對年產值逾二兆美元的美國觀光產業是一大警訊。

歐洲多國、加拿大與大陸早在新關稅宣布前就已對赴美旅遊發布警示，提醒民眾可能在入境時遭刁難或拘留。許多加拿大人取消赴美行程，抗議川普政策。

華府政策搖擺與不確定性，也持續損害投資者信心。被視為安全資產之一的美國國債，近期波動異常，甚至開始出現與風險資產類似的價格反應，顯示投資人對美國政府償債能力與經濟管理能力信心動搖。美元價值也下滑，反映市場對美國作為「全球避風港」角色產生質疑。