北京譴責美國霸凌 歐盟擴大CPTPP合作

面對美國總統川普發起的關稅戰，「非美國」集團正各自採取因應措施，中國大陸下周將召開聯合國安理會非正式會議，譴責美國以關稅為武器展開霸凌，歐盟則正探索和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）擴大貿易合作。

大陸邀請聯合國193個成員國參加23日舉行的「單邊主義和霸凌行為對國際關係之影響」非正式會議，這場會議概念文件指出：「所有國家，特別是開發中國家，都是單邊主義和霸凌行為受害者」。

這份文件特別點名批評美國加徵關稅的行為，「美國以關稅武器化為極限施壓工具，嚴重違反國際貿易規則，並對世界經濟和多邊貿易體系造成劇烈衝擊，令全球和平與發展努力蒙上陰影」。美國常駐聯合國代表團也將這份文件轉交給美國國務院。

此外，歐盟執委會主席范德賴恩16日在與新加坡總理黃循財通電話後，於社群媒體X發文表示「我期望加深我們合作關係」，「將探索和更廣泛（CPTPP）地區更緊密貿易合作」。

不過，歐盟要加入CPTPP的難度不低，因為CPTPP會員申請國都必須與現有成員國達成廣泛領域協議，要獲得歐盟成員國全員批准也是一大阻礙。

然而，歐盟已持續探索和志同道合國家深化合作之道，可能與CPTPP攜手回應美國關稅政策、共同制訂新的數位標準。歐盟上周宣布已同意和阿拉伯聯合大公國展開自由貿易談判。德國前外長蓋博瑞（Sigmar Gabriel）也提議，提供局部歐盟會員資格給加拿大。