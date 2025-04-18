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彭博：川普政府圍堵大陸 未必成功

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

在美國傳出想以貿易談判迫使各國孤立中國大陸後，知情人士透露，美國可能要求談判國家要對來自被認為是中國大陸盟友的進口產品，課徵所謂的「二級關稅」，或實施其他圍堵大陸措施，要求對象可能涵蓋東南亞等國家，但由於美國總統川普決策反覆，能否成功還在未定之天。

彭博資訊報導，川普政府正準備向尋求談判關稅減免或豁免的數十個國家，施壓要求減少與大陸貿易往來，限制大陸製造業實力，確保北京無法找到繞過川普關稅的途徑。

知情人士透露，川普的資深經濟顧問正討論，要求其他國家談判代表對來自特定與北京關係密切國家進口產品，課徵「二級關稅」，並希望貿易夥伴不要吸納來自大陸的過剩商品，美國也可能提出其他有關大陸議題的妥協讓步方案。報導指出，任何想限制北京影響力的談判，可能涵蓋東南亞國家。

川普 關稅

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