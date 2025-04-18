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美日談判 陷入各說各話

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
針對美國總統川普祭出的對等關稅，日本政府16日派出經濟再生大臣赤澤亮正赴美談判。路透
針對美國總統川普祭出的對等關稅，日本政府16日派出經濟再生大臣赤澤亮正赴美談判。路透

針對美國總統川普祭出的對等關稅，日本政府16日派出經濟再生大臣赤澤亮正赴美談判。川普17日發文表示已與日本貿易代表團會面，並稱取得「重大進展」，但日方未能成功取得立即的關稅豁免。日相石破茂有意親自赴美，但他指出，未來談判「不會輕鬆」。

川普17日在自家社群媒體平台Truth Social發文寫道：「很榮幸剛跟日本貿易代表團會面，（取得）重大進展。」之前他也發文表示，日本為了交涉關稅、軍事支援經費及「貿易公平性」，派人訪美，「我將與財政部長、商務部長一同出席這場會議，希望可以研擬出對日本、美國都好的成果。」

赤澤在美東時間16日與川普會晤約50分鐘後，接著與美國財長貝森特和貿易代表葛里爾等官員召開閣員級磋商，歷時約75分鐘。在這場閣員級會議中，雙方達成三點共識：目標是儘可能儘快達成協議，並由兩國領袖對外宣布，以及協調在4月實施下一輪協議的時間，還有包含閣員層級在內持續事務層級的交涉。

美日這場協商，被視為華府與其他被美國關稅波及國家談判情況的觀察指標。

石破茂東京時間17日在首相官邸接受媒體訪問之際，提到自己訪美一事時表示「會觀察閣員級協商進展，考慮在最適當時機訪美，直接與川普總統舉行會談」。

石破茂說，「當然，接下來的談判不會輕鬆，但川普總統已表示希望把對日本的談判列為最優先事項」，「我們認為這一輪談判為後續奠定基礎」，並形容赤澤在華府的交涉「坦率且具建設性」。他也坦承，「當然，日本與美國之間的立場仍存在分歧」。

赤澤在會議結束後，向媒體說明已要求美方全面檢視對等關稅、汽車關稅、鋼鋁關稅等措施。他提到，美方「希望在90天以內達成協議」。川普則告訴赤澤，與日本協議是最優先事項。

川普 關稅

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